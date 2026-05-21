Александр Шлеменко высказался о замене соперника на турнире в Омске

«Это не первый раз, когда меняется соперник. Тем более, если взять того же Рамазана Эмеева, 10 лет назад по той же самой схеме сорвался наш бой. И мне тоже поменяли соперника. Как раз также ровно за месяц до боя. Это нормальная ситуация. Единственное, конечно, приходится всё полностью переделывать, потому что совершенно разного плана бойцы, и подготовка совершенно другая. Но в целом опыт есть», — прокомментировал Александр Шлеменко по обращению «СуперОмска».