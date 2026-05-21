Автомобиль протаранил ворота патриархии Грузии в Тбилиси

В центре Тбилиси автомобиль белого цвета врезался в ворота патриархии Грузии. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, сначала машина сломала шлагбаум, а затем протаранила ворота и ворвалась во двор. Охрана остановила нарушителя. В результате инцидента никто не пострадал.
Местные СМИ сообщают, что водитель вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес патриархии и Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III. Мужчина задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении чужой вещи, повлекшем значительный ущерб. Нарушителю грозит штраф, исправительные работы либо лишение свободы на срок от одного до трех лет, передает ТАСС.
Неизвестные атаковали полицейский блокпост на северо-западе Пакистана, погибли по меньшей мере 12 офицеров. По информации агентства, инцидент произошел в городе Банну, в провинции Хайбер-Пахтунхва. Террорист-смертник протаранил блокпост полиции на заминированном автомобиле.
В апреле в городе Нью-Айбирия в американском штате Луизиана около 15 человек пострадали, когда машина протаранила участников праздничного парада.