В США учительницу приговорили к 12 годам за связь с учеником

В США вынесен приговор 61-летней бывшей преподавательнице частной христианской школы. Женщину признали виновной в сексуальных действиях в отношении 15-летнего ученика, сообщает The Union-Recorder.
Шери Делле Молдин работала в учебном заведении округа Грин штата Джорджия. В течение месяца она встречалась с несовершеннолетним и совершала в его отношении действия сексуального характера. По данным следствия, инциденты происходили в нескольких местах, а развратные действия были не единичными.
О произошедшем стало известно после того, как другие учащиеся сообщили о случившемся своим семьям. Сам пострадавший подросток изначально дал ложные показания полиции, однако позже решил рассказать правду.
Судья округа Окмалги Терри Н. Мэсси приговорил Молдин к 12 годам лишения свободы. Кроме того, женщина проведет 25 лет под надзором после освобождения. В качестве отягчающих обстоятельств суд учел значительную разницу в возрасте между педагогом и учеником, а также тот факт, что Молдин являлась его учительницей. Прокуроры настаивали на 18-летнем сроке заключения.
Суд также постановил внести осужденную в реестр сексуальных преступников.
Скандал привел к проверкам в отношении других сотрудников школы. В рамках расследования была задержана еще одна преподавательница — 25-летняя Бонни Элизабет Браун, которую подозревают в неподобающих отношениях с другим учащимся. Дело в отношении Браун готовится к слушанию, она настаивает на суде присяжных. Сама школа Nathanael Greene Academy в итоге была закрыта.
