В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный чай​

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Листья качественного чая должны быть однородного цвета и размера, а упаковка напитка — целой, без повреждений и с маркировкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ежегодно 21 мая отмечается Международный день чая.
«При покупке чая в первую очередь следует обратить внимание на целостность упаковки — она должна быть неповрежденной, изготовленной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. На маркировке обязательно должны быть указаны название продукта, состав, адрес изготовителя, дата упаковки, масса, условия хранения и срок годности», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что листья чая должны быть однородного цвета и размера. Поломанных листьев, стеблей, посторонних включений быть не должно. «Ржавый» или коричневый оттенок сухого черного чая говорит о среднем качестве, а наличие чайной пыли или серого цвета недопустимо.
Чай обладает высокой биологической и пищевой ценностью благодаря катехинам, кофеину, L-теанину, танинам, теафлавинам. Перечисленные компоненты оказывают антиоксидантное, противовоспалительное и антимикробное воздействие на организм человека, отметили в ведомстве.