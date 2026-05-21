В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный чай​

РИА Новости: листья качественного чая должны быть однородного цвета и размера.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Листья качественного чая должны быть однородного цвета и размера, а упаковка напитка — целой, без повреждений и с маркировкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ежегодно 21 мая отмечается Международный день чая.

«При покупке чая в первую очередь следует обратить внимание на целостность упаковки — она должна быть неповрежденной, изготовленной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. На маркировке обязательно должны быть указаны название продукта, состав, адрес изготовителя, дата упаковки, масса, условия хранения и срок годности», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что листья чая должны быть однородного цвета и размера. Поломанных листьев, стеблей, посторонних включений быть не должно. «Ржавый» или коричневый оттенок сухого черного чая говорит о среднем качестве, а наличие чайной пыли или серого цвета недопустимо.

Чай обладает высокой биологической и пищевой ценностью благодаря катехинам, кофеину, L-теанину, танинам, теафлавинам. Перечисленные компоненты оказывают антиоксидантное, противовоспалительное и антимикробное воздействие на организм человека, отметили в ведомстве.