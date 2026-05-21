ЧМ-2026 по футболу покажут телеканалы Казахстана

По информации телеканала Qazsport, телерадиокорпорация «Казахстан» официально приобрела права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу. Кроме того, онлайн-трансляции будут доступны на сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также в мобильном приложении Qazaqstan.tv и на платформе birge.tv.
С 11 июня съемочные группы телерадиокорпорации «Казахстан» будут работать непосредственно на месте событий: готовить специальные репортажи, сюжеты и прямые включения.
«Телевизионные права на показ матчей XXIII Чемпионата мира по футболу на территории РК принадлежат исключительно республиканской телерадиокорпорации “Казахстан”. В связи с этим трансляции и распространение матчей посредством других СМИ и платформ в Казахстане запрещены», — предупредила пресс-служба телеканала Qazsport.
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории на мундиале сыграют 48 сборных, а всего будет проведено 104 матча. Кубок мира победителю вручит Дональд Трамп.
Школьники Мексики из-за этого события завершат учебный год на 40 дней раньше.