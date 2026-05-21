ЧМ-2026 по футболу покажут телеканалы Казахстана

По информации телеканала Qazsport, телерадиокорпорация «Казахстан» официально приобрела права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу. Кроме того, онлайн-трансляции будут доступны на сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также в мобильном приложении Qazaqstan.tv и на платформе birge.tv.