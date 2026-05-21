В РФ могут появиться федеральные выплаты за брак: вот как хотят поощрять крепкую семейную жизнь

Россиянам могут начать начислять выплаты за длительный брак. Супругов планируется поощрять каждые пять лет совместной жизни. С соответствующей инициативой обратился депутат Госдумы Каплан Панеш, цитирует РИА Новости.
По мнению парламентария, такие федеральные выплаты стали бы надежной государственной поддержкой для семей. Депутат предложил начислять 5 тысяч рублей паре за пять лет брака. По случаю десятилетия супружеской жизни — 10 тысяч рублей и т.д. Для пар, отметивших 50 лет брака, депутат предложил установить выплату в 100 тысяч рублей.
«Уровень разводов в России остается высоким. Те семьи, которые проходят через десятилетия вместе, являются опорой для общества и примером для подражания», — пояснил Каплан Панеш.
