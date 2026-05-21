В Новосибирске опубликовали перечень льгот для участников СВО

В Новосибирске опубликовали перечень льгот и мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Помимо денежных выплат, военнослужащим предусмотрен ряд социальных гарантий.
Среди них — кредитные и налоговые каникулы, а также предоставление бюджетных мест в вузах для детей военнослужащих.
Также семьи бойцов могут рассчитывать на бесплатное обеспечение лекарствами и путёвки для детей в летние оздоровительные лагеря.
Для военнослужащих действует обеспечение жильём по накопительно-ипотечной системе Минобороны. В ряде случаев предоставляется служебное жильё или компенсация за аренду квартиры.
Участникам СВО присваивается статус ветерана боевых действий, который даёт право на дополнительные льготы. Кроме того, они могут проходить бесплатное лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях.