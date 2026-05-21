Как не купить мусор вместо чая: Роспотреб раскрыл секреты упаковки

В Международный день чая Роспотребнадзор выпустил памятку для покупателей. Специалисты объяснили, на что обращать внимание при выборе продукта, чтобы не нарваться на подделку и получить от напитка максимум пользы. Рекомендации публикуют РИА Новости.
Первым делом в Роспотребнадзоре советуют осмотреть упаковку: она обязана быть герметичной, без повреждений, с полной маркировкой. На этикетке должны значиться состав, адрес изготовителя, дата фасовки и срок годности. Внутри же листья чая обязаны быть однородного размера и колера, без стеблей, мусора и посторонних включений.
Коричневый или «ржавый» оттенок говорит о среднем качестве, а наличие серого цвета и пыли недопустимо. Эксперты напомнили, что настоящий чай богат катехинами, кофеином и танинами, которые оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие.
Однако вся эта польза сводится на нет, если сырье изначально было плохо обработано. Поэтому основное правило — лист должен быть цельным, а не превращенным в труху.
