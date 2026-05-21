Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав обновил стандарт медпомощи детям при ожирении

РИА Новости: Минздрав обновил стандарт медпомощи детям при ожирении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи детям при ожирении, следует из документа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, согласно документу, в перечень медицинских услуг для диагностики ожирения теперь входят первичный прием и консультация у врача-диетолога.

Кроме того, обновился перечень медицинских услуг для лечения заболевания: добавился ежедневный осмотр детским хирургом, в список также вошли два приема детского эндокринолога — первичный и повторный, уточняется в документе.

Исходя из документа, в стандарте появился новый раздел хирургических, эндоскопических, эндоваскулярных и других методов лечения ожирения. В лапароскопические медуслуги вошли продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка, добавляется в документе.

Руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава Российской Федерации Ольга Васюкова 4 марта сообщила, что каждый десятый первоклассник и каждый третий подросток в стране имеет диагноз «ожирение».