Минздрав обновил стандарт медпомощи детям при ожирении

Руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава Российской Федерации Ольга Васюкова 4 марта сообщила, что каждый десятый первоклассник и каждый третий подросток в стране имеет диагноз «ожирение».