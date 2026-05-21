В ГД призвали разобраться с ценами на мороженое

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Объективных оснований для роста цен на мороженое в России сейчас нет, нужно провести разъяснительную работу с производителями и исключить необоснованное подорожание этого продукта. Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«У меня простой вопрос к торговым сетям и производителям: “Почему в мае этого года снова так сильно подорожало мороженное?” — сказал он, отметив, что похожая ситуация была и в прошлом году. Сейчас, по его словам, траты на покупку мороженого для семьи из трех человек “уже могут превысить 400−500 рублей”, и у не у всех родителей есть на это деньги.
«Налицо банальная сезонная жажда наживы, хотя на рынке мороженого прибыль и так высокая. С ценами здесь пора наводить порядок. Самое время Минпромторгу и отраслевым ассоциациям провести разъяснительную работу с производителями и исключить необоснованное повышение стоимости популярного продукта», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что аргумент про волатильность курса рубля не подходит, поскольку этот курс в последнее время выгодный для импортных покупок. «Часто рост цен на мороженое производители списывают на подорожание сырья и ингредиентов. Однако молоко, сливочное масло, сливки и сахар в рознице хотя и подорожали, но не так сильно. Точно так же не подходит аргумент об увеличении стоимости упаковки, потому что она не сильно влияет на окончательную цену мороженого», — сказал Миронов. В свою очередь, довод о росте затрат на логистику не применим, так как это одинаково влияет на стоимость перевозки всех товаров, подытожил он.