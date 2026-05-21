Эксперты раскрыли, как определить качественное вино

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Главный ориентир для покупателя российского вина — знак «Вино России» на федеральной специальной марке, но есть и другие признаки: год урожая, репутация производителя, указание сорта винограда и дата дегоржажа для игристых вин, рассказали РИА Новости в Ассоциации виноградарей и виноделов России.
«Если говорить о российском вине, то на данный момент единственный подтвержденный знак качества — это знак “Вино России” на федеральной специальной марке (ФСМ или “акцизка”) в виде круга с матрешкой. Этот знак получают после прохождения проверки на подлинность происхождения сырья (винограда) и подтверждения объема вина из этого сырья», — говорится в сообщении.
Помимо знака, эксперты советуют обратить внимание на производителя и его репутацию. «Это актуально для любых вин в любой стране, а также для российского вина это важно. У нас рынок еще молодой, и имя хозяйства часто говорит больше, чем красивая этикетка. Сейчас даже крупные производители могут делать достойные вина — это уже не редкость», — добавили там.
Год урожая специалисты отметили как один из самых полезных ориентиров. Для большинства российских вин лучше выбирать относительно свежие урожаи: белые и розовые — обычно 1−2 года от урожая, легкие красные — 1−3 года, серьезные выдержанные красные — дольше. Отмечается, что долгая выдержка хороша только для серьезных игристых классического метода, плотных красных с хорошей кислотностью и танинами и отдельных коллекционных белых.
«Если вы в 2026 году видите на полке недорогое розе урожая 2018 года — это скорее повод насторожиться, а не радоваться “выдержке” — молодое розе или легкий совиньон блан от долгих лет хранения только теряют свежесть. Российское виноделие в основном работает в стиле свежих фруктовых вин» — пояснили они.
Кроме того, хорошим знаком вина считается указание производителем сорта — это требование 468-ФЗ. «Когда вы видите на контрэтикетке надпись вроде “из белых сортов винограда” — перед вами вино невысокого качества», — предупреждают виноделы.
Для игристых вин, сделанных классическим методом, также важна дата дегоржажа — это момент, когда из бутылки после выдержки удаляют осадок дрожжей и окончательно укупоривают вино. Если дата дегоржажа указана, это очень хороший знак. Сейчас ее можно найти практически на любой бутылке игристого. Указывается она как «дата розлива», и не стоит путать ее с «датой оформления».
После дегоржажа игристое начинает постепенно терять свежесть, поэтому чем свежее дата дегоржажа, тем ярче и живее вкус. Для большинства российских игристых лучше, когда после дегоржажа прошло примерно от полугода до 3 лет. Однако для сложных игристых длительная выдержка — это плюс. Она дает ноты бриоши, орехов, сливочность, глубину. Но такую информацию на этикетке не указывают, ее можно найти на сайте производителя или продавца.
Кроме того, о качестве вина говорит нормальная натуральная пробка или качественный винтовой колпачок, а также аккуратная этикетка без перегруженного «люкса».
«И главный практический совет: если не знаете производителя — выбирайте не “самое выдержанное”, а самое понятное и свежее вино от хозяйства с репутацией и прозрачным происхождением. Для российского вина это работает гораздо надежнее, чем громкие слова на этикетке», — заключили виноделы.