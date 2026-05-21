Тепло ли тебе, девица? На Урале подвели итоги отопительного сезона

Стоит также отметить, что в последние полтора года ЖКХ является одной из самых скандальных сфер Свердловской области. В частности, 2025 год ознаменовался целой серией судебных процессов. Самым громким из них было уголовное дело экс-министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова. Коммунальное ведомство он возглавлял с 2011 года, был одним из самых авторитетных руководителей в правительстве Среднего Урала. Общий же стаж его работы во власти составлял более двух десятилетий. В январе 2025-го Николай Борисович покинул должность, а вскоре был обвинён по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Бывшему чиновнику грозило до 15 лет лишения свободы, но в ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке.