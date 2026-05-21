Тепло ли тебе, девица? На Урале подвели итоги отопительного сезона

В городах Свердловской области завершился отопительный сезон 2025−2026 годов. По данным представителей власти, в целом он прошёл в штатном режиме. Однако без серьёзных ЧП, увы, не обошлось…
Первый этап.
В Екатеринбурге батареи начали отключать ещё 12 мая — сразу после празднования Дня Победы. Традиционно в первую очередь это коснулось многоквартирных домов, в последнюю — объектов здравоохранения и образования (больниц, детских садов и школ). Напомним, что, в соответствии с правилами предоставления ЖКУ, отопление отрубают, когда в конкретном городе в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов.
Как рассказали специалисты Единого расчётного центра, в квитанциях горожан последние счета за отопление отразятся в мае или июне — в зависимости от формата расчётов и даты формирования платёжных документов. Суммы будут зависеть от даты фактического отключения тепла и наличия общедомовых приборов учёта.
Энергетики в свою очередь сообщили, что первый этап гидравлических испытаний сетей повышенным давлением пройдёт в столице Урала на этой неделе (продлится до 21 мая включительно). Опрессовки будут проводиться ночью — с 23:00 до 06:00 часов. Обещают, что горячую воду отключать не станут, но, как показывает опыт, эти обещания соблюдаются далеко не всегда. В случае отсутствия ГВС жителям рекомендуют обращаться в свои управляющие организации (УК или ТСЖ).
На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо следить за всей инфраструктурой. Жителям также нужно соблюдать меры предосторожности: не подходить к трубопроводам, не оставлять автомобили в охранных зонах теплотрасс, не заходить за ограждения мест ремонтных работ. При обнаружении повреждений коммуникаций сообщайте в мониторинговые центры по телефонам: 005 (222−3−005), 331−22−18, 329−37−01.
Для понимания: опрессовки — обязательное мероприятие, они позволяют энергетикам оценить способность сетей нести соответствующие нагрузки, определить неблагоприятные зоны и организовать программу капитального ремонта.
«Холодные» точки.
Что касается итогов минувшей зимы: областные и городские власти уверяют, что она прошла без особых коллапсов. «Несмотря на резкие январские похолодания, отопительный сезон прошёл в штатном режиме, — сообщил директор департамента ЖКХ Екатеринбурга Александр Брагин. — Специалисты устраняли неисправности на тепловых сетях в нормативные сроки».
По информации регионального МинЖКХ, со 2 октября 2025-го по 4 мая 2026 года на объектах жилищно-коммунального хозяйства было зафиксировано 1 277 технологических нарушений. «Почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение восьми часов, а среднее время устранения составило шесть с половиной часов», — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Рубцов.
По его словам, чаще всего нарушения фиксировались на тепловых (541 случай), на водопроводных (385) и на электрических сетях (335). Чтобы их ликвидировать, в регионе были сформированы 976 аварийных бригад общей численностью почти 5 тысяч человек, задействовано порядка 1,5 тысячи единиц спецтехники.
Впрочем, без серьёзных ЧП, увы, не обошлось. В частности, «холодной» точкой на карте области стала Кушва, где 20 января разразился коммунальный коллапс. Из-за серии аварий резко понизилась температура в 20 многоквартирных домах в районе улиц Уральская и Рабочая, в школе и в детском саду. При этом температура на улице была значительно ниже 30 градусов! Местные депутаты причиной инцидента назвали длительное бездействие предприятия-концессионера. Соглашение с ним было заключено ещё в 2018 году и подразумевало реконструкцию котельных, строительство новых энергообъектов, ремонт теплосетей. Однако из 12 запланированных мероприятий за всё это время было проведено лишь одно!
В муниципалитете был введён режим повышенной готовности. Чтобы не подвергать риску детей, местную школу перевели на дистанционное обучение. Горожане, в свою очередь, сравнивали Кушву с замерзающим блокадным Ленинградом, требовали «крови» коммунальщиков и чиновников. В ликвидации последствий аварии участвовали не только областные и муниципальные службы, но и ряд промышленных предприятий.
Примерно в то же время имело место ЧП в Нижнем Тагиле, где было нарушено теплоснабжение 16 домов в частном секторе, 27 многоквартирных и 11 административных зданий. Но там последствия аварии ликвидировали достаточно оперативно.
Впрочем, есть и хорошие новости: по данным правительства региона, Свердловская область сократила число так называемых «длительных» коммунальных аварий почти на 30%. Вторая позитивная новость: количество муниципалитетов, получивших паспорта готовности к зиме в этом отопительном сезоне, существенно выросло по сравнению с прошлым годом. По итогам проверок готовыми были признаны 95,4% от общего числа проверяемых территорий. Годом ранее этот показатель составлял 69,6%.
Скандальная сфера.
Стоит также отметить, что в последние полтора года ЖКХ является одной из самых скандальных сфер Свердловской области. В частности, 2025 год ознаменовался целой серией судебных процессов. Самым громким из них было уголовное дело экс-министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова. Коммунальное ведомство он возглавлял с 2011 года, был одним из самых авторитетных руководителей в правительстве Среднего Урала. Общий же стаж его работы во власти составлял более двух десятилетий. В январе 2025-го Николай Борисович покинул должность, а вскоре был обвинён по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Бывшему чиновнику грозило до 15 лет лишения свободы, но в ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке.
Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 4 410 000 рублей. (Знающие люди говорят, что легко отделался.) При этом дело Смирнова — лишь вершина айсберга. За год в разработку силовиков попало не менее двух десятков руководителей регионального и муниципального уровней — из ЖКХ, сфер общественного транспорта, строительства и других отраслей.
«Требует дополнительного внимания работа управляющих компаний, которые собирают плату с населения, зачастую не выполняя свои обязательства перед жителями по ремонту и содержанию общего имущества», — сказал заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев на совещании, посвящённом вопросам сферы ЖКХ Среднего Урала.
К слову, сегодня в Екатеринбурге функционирует более 3,5 тысячи км теплосетей, при этом около 60% из них требуют замены. А в некоторых городах Свердловской области, по мнению ряда экспертов, необходимо срочно ремонтировать 90% труб.