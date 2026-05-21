Молдаване возмущены приглашением Галкина* на городской праздник

В Молдавии разгорелось обсуждение после решения пригласить на городской праздник в Фалештах артиста Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом), сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии пользователей в соцсетях. Жители заявляют, что средства, направленные на организацию выступления, могли бы пойти на ремонт инфраструктуры.