В Молдавии разгорелось обсуждение после решения пригласить на городской праздник в Фалештах артиста Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом), сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии пользователей в соцсетях. Жители заявляют, что средства, направленные на организацию выступления, могли бы пойти на ремонт инфраструктуры.
Инициатором приглашения, по данным источника, выступил депутат парламента Молдавии Ренато Усатый. Концерт запланирован на 22 мая и должен пройти на центральной площади города с населением около 15 тысяч человек.
После публикации анонса в социальных сетях жители Фалешт начали массово критиковать решение местных властей. В комментариях они указывали на состояние дорог и социальной инфраструктуры, заявляя, что приоритетом должны быть коммунальные проблемы, а не праздничные мероприятия.
Отдельные пользователи также высказывали мнение, что подобные концерты используются властями как способ снизить общественное недовольство. Звучали и предположения о стоимости приглашения артиста, которая, по оценкам комментаторов, может достигать сотен тысяч евро.
Ранее Министерство культуры Молдавии разослало в государственные учреждения рекомендации заранее согласовывать приглашение зарубежных исполнителей на культурные мероприятия. В документе отмечалось, что такие меры необходимы для предотвращения возможных отмен событий, общественного напряжения и рисков для репутации организаций.
В последние годы в ряде стран региона усилилась практика предварительного согласования участия иностранных артистов в массовых мероприятиях, особенно на фоне политической чувствительности культурных событий и общественных дискуссий вокруг финансирования городских праздников.
* Признан в России иноагентом.