Россиянам напомнили о праве вернуть испорченный продукт даже без упаковки

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Покупатель имеет право вернуть в супермаркет некачественный товар даже в том случае, если упаковка вскрыта, а часть продукта употреблена. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
Юрист отметил, что продавец изначально обязан выставлять товар, который соответствует требованиям и пригоден для своих целей. Если он оказался некачественным, магазин не может отказаться принять его обратно только потому, что нет упаковки.
«Согласно закону “О защите прав потребителей”, покупатель имеет право потребовать замены на товар этой же марки или другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены, — сказал Сбитнев. — Потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, либо потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом, а также отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы».
Собеседник агентства подчеркнул, что факт вскрытия упаковки не имеет значения, так как, чтобы доказать наличие брака, покупатель имеет полное право осмотреть или попробовать товар. «Закон “О защите прав потребителей” не ставит условия возврата товара ненадлежащего качества в зависимости от вскрытия или невскрытия упаковки», — пояснил он.