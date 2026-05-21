Цвета жизни: какие картины рождаются под обстрелами Донбасса

«Последний патрон» — на этом полотне мышка тащит на спине тот самый патрон, чтобы передать его ополченцу-бойцу. «Господи, спаси и сохрани!» — на нем собака с зажженной свечой в лапах и с оскаленной в плаче-крике пастью бежит-летит по опустевшему городу-призраку. «Фосфорный дождь» — человек и хвостатый друг смотрят в небо на светящиеся капли, летящие им на головы. «Беженцы» — две согбенные фигуры, выполненные в минималистичной манере: у одного в руках чайник, у другого мешочек со съестным, и кажется, большего не надо, чтобы ясно и полно рассказать о той доле, что постигла людей, вынужденных покинуть родной дом. Рядом — лаконичные мозаики со всё теми же бездомными собаками, составленные из каменных черепков и осколков, которые художник находил на улицах после обстрелов.