Цвета жизни: какие картины рождаются под обстрелами Донбасса

В Донецке живописец собирает мозаики из осколков после обстрелов. Другой, потеряв ногу из-за мины-лепестка, вопреки всему выходит писать городские улицы с мольбертом. А главный художественный музей после артналетов заново открывает свои залы. Пока город живет на линии огня, здесь продолжают писать, проводить выставки и спасать искусство. О том, как произошло возрождение главного художественного музея Донбасса, каково это — обменять фотоаппарат на автомат и какие полотна рождаются под обстрелами, — в специальном репортаже «Известий».
Первые девять залов.
Донецкий республиканский художественный музей — ключевая выставочная площадка региона и главное хранилище живописи, графики, скульптуры. В его фондах 17 тыс. произведений, включая таких авторов, как Суриков, Шишкин, Васнецов, Айвазовский, Репин. После начала спецоперации музей попадал в эпицентр обстрелов три раза. Четыре года он работал в онлайн-режиме, саму коллекцию переместили в запасники. В нынешнем году двери его распахнулись снова.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ПрудниковДиректор Донецкого республиканского художественного музея Екатерина Калиниченко.
— Мы провели капитальный ремонт, часть работ еще продолжается, — рассказывает директор музея Екатерина Калиниченко. — В настоящее время открыты девять залов. На очереди еще восемь. Среди экспозиций, например, «Черное золото», куда вошли картины художника Константина Дорохова, создавшего в 30-е годы XX века целую галерею образов Донбасса. Самая ранняя работа, посвященная нашему краю, написана Николаем Касаткиным в 1894 году, она называется «У клети» и также представлена на выставке. Отмечу, что мы изменили концепцию — если раньше, еще со времен Украины, экспозиция открывалась западноевропейским искусством, то теперь первый зал встречает произведениями русских авторов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ПрудниковСамая ранняя известная картина, на которой изображен нынешний Донецк. «У клети», Николай Касаткин, 1894−1895.
Самая темная страница в истории музея пришлась на 1941 год, делится Екатерина. С приходом фашистов оказалась утрачена почти вся коллекция. Сохранить удалось лишь крошечную толику — 11 картин, среди которых, например, удивительная «Чарка меда» Маковского. Сумел вынести и спрятать их местный художник Евгений Грейлих.
Все последние годы фонды музея пополнялись работами современников. Среди них — Владимир Бауэр, написавший пронзительную серию полотен о нынешнем времени, героями которой стали как люди, так и брошенные домашние животные. Виктор Евдокимов — в 2023-м он наступил на мину-лепесток, лишился ноги, при этом не бросил работать. Сегодня его часто можно увидеть в центре города с мольбертом и кистью, в конце года ему исполняется 75 лет. Народный художник Украины Владимир Шендель, уже умерший, создал гравюру, на которой герой Великой Отечественной на Саур-Могиле в 2014 году прикрывает собой современных защитников Донбасса.
Прорыв «блокады».
Примечательно, что до 2014 года Донбасс не был ориентирован на сотрудничество с Россией. Не проводилось никаких выставок, посвященных русской культуре — тема была закрыта. Своеобразный прорыв такой «блокады» произошел в 2016 году, когда другой музей ДНР «Арт-Донбасс» провел выставку «Наш Пушкин». Она вызвала небывалый ажиотаж и стала самой масштабной за всё военное время в Донецке: за четыре месяца ее посетили 10 тыс. человек.
В последующие годы музей организовал несколько десятков выставок по городам России, в том числе передвижных, выступив флагманом по налаживанию культурных связей со стороны тогда еще непризнанной республики. Среди первых — «Ветры Донбасса», «Краски степных великанов», «Чеховский мир».
Основную миссию дончане, включая Екатерину Калиниченко, руководившую «Арт-Донбассом» в те годы, видели в том, чтобы познакомить Россию с их краем, показать, что, несмотря на тяжелое положение, донецкие художники не опустили руки, не бросили кисти. А сам Донбасс полон разных граней и красок, и они необязательно черные.
Мозаика из осколков.
Художника Владимира Бауэра знают и в России, и в Европе. Его работы хранятся в Третьяковке, в частных коллекциях и галереях мира. Стиль живописца можно охарактеризовать как авангардный. Сам он говорит: «Начинал я с реализма. Потом, в 1970-е, когда хотелось найти свою нишу, в которой буду чувствовать себя максимально хорошо, я постепенно пришел к нынешнему изобразительному языку».
Мастерская 77-летнего мастера находится в центре Донецка, рядом дважды падали снаряды. Глядя на его полотна, понимаешь, что никаких слов для обозначения стиля подбирать не хочется и не требуется, картины говорят сами за себя.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ПрудниковВладимир Бауэр в мастерской. В руках работа — «Господи, спаси и сохрани!», 2015.
«Последний патрон» — на этом полотне мышка тащит на спине тот самый патрон, чтобы передать его ополченцу-бойцу. «Господи, спаси и сохрани!» — на нем собака с зажженной свечой в лапах и с оскаленной в плаче-крике пастью бежит-летит по опустевшему городу-призраку. «Фосфорный дождь» — человек и хвостатый друг смотрят в небо на светящиеся капли, летящие им на головы. «Беженцы» — две согбенные фигуры, выполненные в минималистичной манере: у одного в руках чайник, у другого мешочек со съестным, и кажется, большего не надо, чтобы ясно и полно рассказать о той доле, что постигла людей, вынужденных покинуть родной дом. Рядом — лаконичные мозаики со всё теми же бездомными собаками, составленные из каменных черепков и осколков, которые художник находил на улицах после обстрелов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников’Беженцы". Владимир Бауэр, 2015.
Особое и, пожалуй, первоочередное место в творчестве Владимира занимает горняцкая тема. Даже в мастерской, рядом с красками и растворителями, на подоконнике у него стоит, как он выражается, «подпитка» — кусок угля-антрацита, шахтерские лампы и каски 1930−1950-х годов, старая фляга. В свое время он много рисовал родной Дзержинск, горняков — людей, которых уважает больше всего.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ПрудниковМарка и конверт, выпущенные «Почтой Донбасса» к 70-летию Владимира Бауэра.
К 70-летнему юбилею художника «Почта Донбасса» выпустила специальный почтовый набор — конверт и марку с его картинами и портретом.
Макеевка — Байкал — Запорожье.
Артем Поваров — председатель Союза фотохудожников ДНР. Один из тех, кто был мобилизован в феврале 2022-го.
— Родился я в Макеевке. Снимать начал в 12 лет на фотоаппарат «Киев» во время школьной экскурсии в Киев, — рассказывает про себя Артем. — Окончил Днепропетровское художественное училище. Отслужил полтора года в украинской армии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ПрудниковПредседатель Союза фотохудожников ДНР Артем Поваров.
В период майдана он был в туре с другими фотохудожниками в Непале и там, по его словам, впервые испытал на себе неприкрытую агрессию со стороны тех, кто поддерживал протестующих.
В 2015-м Артем с приятелями совершил пятимесячное путешествие по России — они проехали на старом «Опеле» до Байкала со стороны Бурятии и обратно, преодолев 21 тыс. км. Ночевали в палатках. Творческим итогом вояжа явились 150 пейзажей. Задачей, которую художник ставил перед собой, помимо прочего, было «привнести в исходящий болью Донбасс частичку красоты, гармонии и покоя». Спутником Артема в поездке вместе с камерой был флаг ДНР, который он не скрывал, за что его окончательно причислили к «врагам» на Украине.
В феврале 2022-го, после объявления в республике всеобщей мобилизации, Артем самостоятельно явился в призывной пункт. Из новобранцев сформировали взвод. Из 50 человек армейский опыт имели только двое, включая Поварова. Его назначили заместителем командира, выдали стальную каску, автомат. И отправили через Джанкой в Запорожскую область.
Парни стояли на блокпостах, строили укрепления. Спустя полгода, после нескольких травм, Артема положили в госпиталь. А вскоре комиссовали. В 2023-м он вернулся к работе. Снова руководит союзом.
Правда, творческий процесс идет туго, по крайней мере у него, признается собеседник. Давят военная обстановка, быт, с утра из-за обстрелов в Макеевке не было электричества. Хочется вздохнуть полной грудью, с головой погрузиться в работу, испытать, как прежде, чувство свободы, говорит Артем. Тем более планов много. Один из них — продолжить исследовать Россию, добраться до Дальнего Востока, до Камчатки. И вновь поделиться увиденным с земляками.
Современный Донбасс это не только фронтовые сводки, но и культурная повестка. Где-то она переплетается с темой СВО. А где-то вырывается за ее рамки, укладываясь в изящную формулу из фильма «В бой идут одни старики»: «Война — приходящее, а музыка вечна». Особую роль в этой сфере играют художники, которые, пожалуй, как никто, способны уловить и отобразить суть сегодняшнего дня.