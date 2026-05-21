В Приморье впервые на Дальнем Востоке пересадили стволовые клетки онкопациентке

В Приморье впервые на Дальнем Востоке провели трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток пациентке с онкологическим заболеванием крови. Операция выполнена в Краевой клинической больнице № 2 во Владивостоке женщине с диагнозом «множественная миелома», сообщила пресс-служба краевого Минздрава.
«Метод заключается в пересадке собственных стволовых клеток после высокодозной химиотерапии. Такое лечение помогает значительно снизить риск возвращения болезни», — говорится в сообщении.
Как сообщил заведующий отделением высокодозной терапии Виталий Дубов, первая трансплантация прошла успешно. Пациентка выписана и чувствует себя хорошо.
В больнице подчеркнули, что развитие нового направления стало возможным благодаря совместной работе команды ККБ № 2, поддержке правительства Приморья и краевого Минздрава, а также взаимодействию с федеральными медицинскими центрами.
Раньше жителям Приморья для такого лечения приходилось ехать в клиники Москвы или Санкт-Петербурга. Теперь высокотехнологичная помощь доступна в регионе по полису ОМС.
Отмечается, что сейчас в Приморье с этим заболеванием живут около 300 человек, ежегодно выявляется ещё около 30 новых случаев. В медучреждении планируют проводить такие операции на регулярной основе — уже в этом году врачи рассчитывают выполнить ещё несколько трансплантаций.
Напомним, что генетики из Приморья в экстренном порядке поставили диагноз годовалому ребёнку, находившемуся в критическом состоянии в Краевой детской клинической больнице № 2. У малыша стремительно ухудшались двигательные функции, и врачи заподозрили редкое генетическое заболевание. Исследование, которое обычно занимает около трёх месяцев, приморские специалисты выполнили всего за четыре дня.