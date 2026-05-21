Мэр Сергей Кравчук заявил о том, что финансирование проектов ТОС (территориальных общественных самоуправлений) в рамках городского конкурса в 2027 году будет увеличено в полтора раза. «Мы видим, что ТОС стали реальной силой, способной преображать жизнь в каждом дворе. Чтобы поддержать инициативы граждан, мною принято решение увеличить финансирование городского конкурса грантов в полтора раза. С 2027 года объем средств вырастет с нынешних 20 до 30 млн рублей. Это позволит воплотить в жизнь еще больше полезных идей. Также отмечу, что колоссальную поддержку в развитии ТОС оказывает правительство Хабаровского края во главе с губернатором Дмитрием Демешиным», — подчеркнул Сергей Кравчук. В этом году на городской конкурс ТОС поступило 217 заявок. По результатам экспертной оценки победителями признаны 32 проекта.
Активные хабаровчане смогут получить больше денег на благоустройство своих дворов
