Байкальская энергетическая компания обеспечила стабильное прохождение отопительного периода

Байкальская энергетическая компания (БЭК, входит в холдинг Эн+) израсходовала 170 тысяч вагонов с углем, чтобы согреть жителей Иркутской области.

За бесперебойное функционирование ТЭЦ, котельных, а также тепловых сетей отвечали свыше шести тысяч специалистов компании от Усть-Илимска до Иркутска. Более 10 миллионов тонн угля доставили и переработали энергетики совместно с угольщиками, а также представители смежных отраслей. Это позволило обеспечить теплом и горячей водой полтора миллиона человек, а также десятки тысяч предприятий и учреждений.

Постоянное улучшение технологических процессов позволило израсходовать в этом году на 130 тысяч тонн топлива меньше. Что сократило выброс золы в атмосферу на 900 тонн.

Как отметил генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» Олег Причко, несмотря на недостаточность финансирования из тарифных источников, сезон удалось пройти без инцидентов. Благодаря качественной подготовке к зиме тепловые сети отработали в штатном режиме.

— Наш персонал обладает высокими компетенциями и высочайшей степенью ответственности перед потребителями. Команда отработала на твердую пятерку с плюсом, — уверен он.

Олег Причко: Несмотря на недостаточность финансирования, сезон удалось пройти без инцидентов. Фото: Из архивов компании.

Этой зимой многие станции региона работали на максимальных нагрузках. Отпуск тепла увеличился на 1181 тысячу Гкал, или 7,3 процента. Чтобы справиться с растущими потребностями областной столицы, Ново-Иркутская ТЭЦ нагревала и подавала в магистрали 19,2 тысячи тонн горячей воды в час. Кроме того, теплоцентраль выработала на 112 миллионов кВт*ч больше электроэнергии, чем годом ранее. Такие пороговые нагрузки, кстати, в очередной раз подчеркивают необходимость срочного решения вопроса о строительстве нового теплоисточника в Иркутске.

За прошедший период на тепловых сетях Иркутска выявлено и устранено свыше 300 повреждений и дефектов. Их количество увеличилось на четыре процента. Ключевая причина — растущая ветхость тепловых сетей, средний износ которых превышает 80 процентов. А во многих городах региона трубы давно отслужили два нормативных срока.

Например, в Ангарске в результате повреждения трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1962 году, без горячей воды и отопления в течение дня оставались жители 186 домов и соцучреждений. В Усолье-Сибирском из-за прорыва трубы 1974 года выпуска под ограничение теплоснабжения попали 25 тысяч жителей. Благодаря оперативному реагированию на внештатные отключения потребители практически не ощутили длительных неудобств.

В соответствии с законодательством возможности теплоэнергетиков ограничены тарифными решениями и мерами государственной поддержки. Компания является субъектом естественной монополии и выполняет взятые на себя обязательства, даже когда себестоимость услуг значительно превышает установленную государством плату. Масштабы модернизации также напрямую связаны с выделяемыми властями ресурсами. Сегодня энергетики могут перекладывать чуть более 20 километров труб в год по всей области, или 0,5 процента от их протяженности. Это в 10 раз меньше нормативных показателей. В Иркутске показатель еще ниже — 0,4 процента, а перспективы принятия инвестиционной программы пока являются неопределенными. Эти факторы кратно увеличивают риск аварий.

Недавно БЭК направила предложения о рассмотрении и утверждении инвестиционной программы по Иркутску, предусматривающей вложения в качество и надежность теплоснабжения на уровне 2,1 миллиарда рублей. Общий же объем необходимого финансирования на теплоснабжение оценивается в 8,7 миллиарда. Окончательные решения в этом направлении будут приняты региональными органами власти.

— В настоящее время специалисты приступили к летней ремонтной кампании, проведению гидравлических испытаний тепловых сетей и других методов диагностики, позволяющих заблаговременно определить наиболее слабые участки и принять меры по их реновации, — говорят в компании.