Байкальская энергетическая компания обеспечила стабильное прохождение отопительного периода.

В соответствии с законодательством возможности теплоэнергетиков ограничены тарифными решениями и мерами государственной поддержки. Компания является субъектом естественной монополии и выполняет взятые на себя обязательства, даже когда себестоимость услуг значительно превышает установленную государством плату. Масштабы модернизации также напрямую связаны с выделяемыми властями ресурсами. Сегодня энергетики могут перекладывать чуть более 20 километров труб в год по всей области, или 0,5 процента от их протяженности. Это в 10 раз меньше нормативных показателей. В Иркутске показатель еще ниже — 0,4 процента, а перспективы принятия инвестиционной программы пока являются неопределенными. Эти факторы кратно увеличивают риск аварий.