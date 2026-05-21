В Европе прокомментировали визит Путина в Китай: РФ окончательно отвернулась от Запада в пользу КНР

Президент России Владимир Путин визитом в Китай продемонстрировал, что Москва окончательно переориентировалась на стратегическое партнерство с Пекином. По мнению журналистов немецкого издания Berliner Zeitung, это доказывает, что РФ отвернулась от Европы.
Автор материала признаёт, что Россия является надежным поставщиком топлива. Пекин видит, что европейцы с экономической точки зрения платят высокую цену за конфронтационный курс в отношении РФ, сказано в статье.
«Четвертая поездка Владимира Путина в Китай с момента начала СВО подчеркивает принципиальный разворот в геоэкономической ориентации страны», — пишет издание.
После переговоров президент России и председатель КНР Си Цзиньпин встретились за чаепитием. Они побеседовали в неформальной обстановке в Доме народных собраний Китая. На встречу пригласили лишь ограниченный круг лиц. Беседа продлилась 1,5 часа.