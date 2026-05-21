В "Дай лапу" предостерегли от использования умного лотка для кошек

Эксперт отметила, что если животное справило нужду в неположенном месте, нельзя на него кричать и тыкать носом. «Животное не способно выстроить сложную логическую цепочку “я пописал на ковер час назад — сейчас меня за это наказывают — делать это на ковер плохо”. Оно делает совершенно другой вывод: “когда хозяин видит мои отходы, он впадает в ярость”. В итоге питомец начинает прятать свои дела: ходить в туалет за диваном, под кроватью — там, где вы не найдете», — пояснила она.