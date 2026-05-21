В "Дай лапу" предостерегли от использования умного лотка для кошек

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Умные лотки без наполнителя могут вынудить кошку искать другие места для туалета, поскольку такие устройства лишают животное возможности закапывать свои следы. Об этом ТАСС сообщила руководитель общественного движения «Дай лапу» и проекта «ХочуСобаку.рф» Александра Нуриева.
«В природе кошка должна выкопать ямку, сделать дела и закопать их. Это базовый инстинкт безопасности, который обусловлен необходимостью спрятать свой запах от хищников, — сказала Нуриева. — Лишая кошку возможности копать, вы заставляете ее искать альтернативу — например, вашу мягкую постель или цветы в горшке».
Эксперт отметила, что если животное справило нужду в неположенном месте, нельзя на него кричать и тыкать носом. «Животное не способно выстроить сложную логическую цепочку “я пописал на ковер час назад — сейчас меня за это наказывают — делать это на ковер плохо”. Оно делает совершенно другой вывод: “когда хозяин видит мои отходы, он впадает в ярость”. В итоге питомец начинает прятать свои дела: ходить в туалет за диваном, под кроватью — там, где вы не найдете», — пояснила она.
Нуриева добавила, что для кошки нужно создать комфортные условия, поставить большой лоток в спокойном месте, использовать мелкий наполнитель с естественной текстурой и не ругать питомца за промахи, а мягко перенаправлять его к лотку.
Эксперт также подчеркнула, что щенков приучать к туалету следует постепенно: сначала ограничить пространство с пеленками, а затем закреплять правильное поведение похвалой и лакомством. «Щенки ходят в туалет в трех случаях: сразу после сна, после еды и после активной игры. Подловите этот момент. Как только он присел на пеленку — хвалите его так бурно, будто он только что победил на Олимпиаде, и тут же давайте самое вкусное лакомство. Подкрепление должно быть моментальным», — отметила собеседница агентства.