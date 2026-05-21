Государства-члены ООН «устали» от «назойливо навязанной» темы украинского кризиса. По словам замглавы Министерства иностранных дел России Александра Алимова, это ощущается на всех площадках Организации. Так он сказал в диалоге с «Известиями».
Дипломат подчеркнул, что украинскую тематику начинают обсуждать на площадках ООН «по любому поводу». По наблюдению замглавы МИД, это вызывает непонимание со стороны членов Организации.
«Это происходит и в Нью-Йорке, и на площадке Генассамблеи, и в Совете Безопасности, и на других площадках ООН, которые занимаются конкретными темами, имеют специфические мандаты», — прокомментировал Александр Алимов.
Москва и Пекин в совместной декларации выступили против ослабления ООН. РФ и Китай заявили о необходимости реформировать Организацию в интересах человечества. Страны считают, что выработанные «в узком кругу» правила не должны подменять собой общепризнанное международное право.