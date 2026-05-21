Амурского тигра, отловленного специалистами охотнадзора Приморья, доставили в Центр «Тигр», сообщается в официальном ТГ-канале (18+) организации.
«По результатам ветеринарного осмотра специалисты сообщили, что тигру чуть больше года, он без травм, весит 85 кг и в настоящий момент идёт активная смена зубов с молочных на постоянные. Также у тигра отобрали биологические образцы для проведения необходимых анализов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом возрасте амурские тигры обычно ещё находятся под опекой матери, а к самостоятельной жизни приступают лишь в 1,5−2 года. Сейчас тигрёнок проходит обследование и адаптацию в Центре «Тигр». Это уже шестой хищник, находящийся в учреждении.
Специалисты обследовали амурского тигра, изъятого из дикой природы в Приморье. Фото: ТГ-канал Центра «Тигр».
Напомним, что тигра изъяли из дикой природы в ночь на 20 мая в районе села Кугуки. Ранее хищник заходил в сёла Кугуки, Борисовка и Линевичи Уссурийского городского округа.
Позже в пресс-службе Минприроды Приморья корр. ИА PrimaMedia пояснили, что конфликтными обычно становятся либо старые особи, вытесняемые «молодняком», либо молодые самцы, покидающие мать и ищущие собственную территорию.
Численность хищников в регионе остаётся примерно на одном уровне, однако те нередко вынуждены делить между собой территорию.