Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты обследовали амурского тигра, изъятого из дикой природы в Приморье

Хищник ещё не достиг возраста самостоятельной жизни в дикой природе.

Источник: PrimaMedia.ru

Амурского тигра, отловленного специалистами охотнадзора Приморья, доставили в Центр «Тигр», сообщается в официальном ТГ-канале (18+) организации.

«По результатам ветеринарного осмотра специалисты сообщили, что тигру чуть больше года, он без травм, весит 85 кг и в настоящий момент идёт активная смена зубов с молочных на постоянные. Также у тигра отобрали биологические образцы для проведения необходимых анализов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом возрасте амурские тигры обычно ещё находятся под опекой матери, а к самостоятельной жизни приступают лишь в 1,5−2 года. Сейчас тигрёнок проходит обследование и адаптацию в Центре «Тигр». Это уже шестой хищник, находящийся в учреждении.

Специалисты обследовали амурского тигра, изъятого из дикой природы в Приморье. Фото: ТГ-канал Центра «Тигр».

Специалисты обследовали амурского тигра, изъятого из дикой природы в Приморье. Фото: ТГ-канал Центра «Тигр».

1 / 2.

Напомним, что тигра изъяли из дикой природы в ночь на 20 мая в районе села Кугуки. Ранее хищник заходил в сёла Кугуки, Борисовка и Линевичи Уссурийского городского округа.

Позже в пресс-службе Минприроды Приморья корр. ИА PrimaMedia пояснили, что конфликтными обычно становятся либо старые особи, вытесняемые «молодняком», либо молодые самцы, покидающие мать и ищущие собственную территорию.

«Большинство участков уже занято»: Минприроды Приморья объяснило выход тигров к людям.

Численность хищников в регионе остаётся примерно на одном уровне, однако те нередко вынуждены делить между собой территорию.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше