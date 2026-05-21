Российский флаг из 10 тысяч петуний распустится возле хабаровского аэропорта

«Петуния — хорошо переносит прохладу и поэтому прекрасно подходит для контрастного дальневосточного климата. Акцент мы делаем именно на гостевой маршрут, ведь он — лицо краевого центра. На всем протяжении маршрута мы уже высадили более 300 кустарниковых деревьев, 1,5 тысячи вертикальных конструкций озеленения. Там расположены, как цветы, так и просто зеленые растения. Кроме того, активно высаживаются площади города и бульвары. Всего в Хабаровске будет высажено более миллиона цветов», — рассказала заместитель директора по производству МБУ «Горзеленстрой», Татьяна Чусовитина.