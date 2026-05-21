По поручению губернатора Дмитрия Демешина в краевом центре продолжается активное благоустройство маршрута № 1, который связывает международный аэропорт в Хабаровске с центром города и железнодорожным вокзалом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«Объекты улично-дорожной сети комплексно приводят в порядок благодаря региональному проекту “гостевой маршрут”. Он реализуется в Хабаровском крае с прошлого года и включает в себя не только столицу региона, но и Комсомольск-на-Амуре и Амурск», — говорится в сообщении.
На днях на самой большой клумбе Хабаровска возле аэропорта имени Г. И. Невельского появится Российский флаг. МБУ «Горзеленстрой» высаживает здесь 10 тысяч петуний белого, синего и красного цвета. Так озеленители готовят краевой центр к празднованию дня города.
Российский флаг из 10 тысяч петуний распустится возле хабаровского аэропорта. Фото: Сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Российский флаг из 10 тысяч петуний распустится возле хабаровского аэропорта. Фото: Сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Российский флаг из 10 тысяч петуний распустится возле хабаровского аэропорта. Фото: Сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Российский флаг из 10 тысяч петуний распустится возле хабаровского аэропорта. Фото: Сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Российский флаг из 10 тысяч петуний распустится возле хабаровского аэропорта. Фото: Сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
1 / 5.
«Петуния — хорошо переносит прохладу и поэтому прекрасно подходит для контрастного дальневосточного климата. Акцент мы делаем именно на гостевой маршрут, ведь он — лицо краевого центра. На всем протяжении маршрута мы уже высадили более 300 кустарниковых деревьев, 1,5 тысячи вертикальных конструкций озеленения. Там расположены, как цветы, так и просто зеленые растения. Кроме того, активно высаживаются площади города и бульвары. Всего в Хабаровске будет высажено более миллиона цветов», — рассказала заместитель директора по производству МБУ «Горзеленстрой», Татьяна Чусовитина.
Помимо российского триколора площадку перед аэропортом украсят гортензии нежно-розового оттенка. Эти растения были высажены в прошлом году и в 2026 готовы дать свои первые цветы. Также этой весной на гостевом маршруте вдоль аэропорта появились больше сотни кустов вишни, вяза, дерена и спиреи.
Кроме того, в начале мая в районе аэропорта дорожниками была нанесена новая разметка из эмали и пластика. Качество работ проверяет дорожно-строительная лаборатория КГКУ «Хабаровскуправтодор».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что свыше двух тысяч деревьев и четыре с половиной тысячи кустарников высадят в Хабаровске этой весной.