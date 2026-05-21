Жителям Хабаровского края рассказали, как собрать ребёнка в лагерь

В преддверии летней поры и страта оздоровительной кампании родителям Хабаровского края напомнили о вещах, которые необходимо взять ребенку в детский лагерь, а также о других организационных моментах для взрослых, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, в Центре гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае рекомендовали составить в двух экземплярах список вещей, которые ребенок возьмет с собой (один экземпляр — для родителя, другой — для ребенка).
— Для соблюдения личной гигиены ребенок должен иметь с собой необходимые средства гигиены: зубную пасту и щетку, мыло в мыльнице, шампунь в пластиковом флаконе, полотенца, влажные салфетки или носовые платки, мочалку, расческу. Если ребенку необходимы лекарственные препараты по назначению врача, следует об этом предупредить воспитателя и отдать их на хранение медицинскому работнику, — отмечают специалисты ведомства.
Список обязательных вещей содержит комплект спортивной одежды, купальный костюм, головной убор для защиты от солнца, пижаму, не менее трех комплектов нижнего белья и носков и теплую одежду на случай похолодания.
— В каждую сумку, чемодан, карманы куртки положите записки с указанием фамилии и имени ребенка, домашнего адреса, имен и фамилий родителей и их телефонов.
Помимо этого, родители должны рассказать ребенку о том, что необходимо делать, чтобы избежать заражения инфекционными заболеваниями (о мытье рук; о правильном хранении скоропортящихся продуктов; о том, что контакта с дикими и бродячими животными нужно избегать; о том, что не следует пить воду из неизвестных водных источников; о профилактике укуса клещей и о том, что при недомогании и появлении каких-либо симптомов нужно сразу обращаться в медпункт).
Напомним, летняя оздоровительная кампания стартует в регионе с 1 июня. В этом году детей смогут принять около 400 лагерей, соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, обеспечивающих медицинское сопровождение, охрану, комфортные и безопасные условия пребывания, имеющих программу воспитательной работы.
— Семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, постоянно проживающим на территории Хабаровского края, предусмотрена компенсация части стоимости путевки. На 2026 год размер регионального кешбэка увеличен на 11% (и при смене продолжительностью 21 день за самостоятельно приобретенную путевку в загородный лагерь, расположенный на территории Хабаровского края, будет возмещено 18тысяч рублей, а в загородный лагерь иного региона Российской Федерации — 10 тысяч рублей, — напомнили в министерстве образования и науки региона.