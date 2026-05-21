Новосибирцы рассказали, чем заменяют горячую воду летом

Россияне знают, что теплое время года — это не только прогулки и длинный световой день, но и сезон плановых отключений горячей воды. Аналитики «Авито» рассказали Сиб.фм, как жители Новосибирска решают эту проблему и сколько готовы потратить на водонагреватели.
Большинство жителей (56%) заранее готовятся к отключениям. Так, 28% набирают воду в ведра, бутылки или используют ванну. Еще 18% на время уезжают на дачу, а 15% посещают родственников или друзей, чтобы принять душ.
Молодые люди в возрасте 18−24 лет чаще выбирают нестандартные решения: 13% используют сухие шампуни и влажные салфетки, 9% ходят в спортзал ради душа, а 8% — в баню или сауну.
При этом 29% уже установили бойлер, а 34% планируют его приобрести. В среднем на покупку жители рассчитывают потратить около 15 тысяч рублей. Треть опрошенных хотели бы уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, 46% готовы заплатить от 10 до 20 тысяч, 13% — от 20 до 30 тысяч, остальные — больше.
По данным «Авито», продажи бойлеров в апреле выросли на 56% по сравнению с прошлым годом. При этом устройства с рук покупали в 2,2 раза чаще. Также вырос интерес к проточным водонагревателям, которые устанавливаются на кран: их продажи увеличились на 79%, а на вторичном рынке — на 96%.
Среди тех, кто не использует дополнительные способы, 41% моются, разбавляя горячую воду в тазике, 32% обмываются у раковины с помощью подогретой воды из чайника, 17% принимают холодный душ, а отдельные респонденты признались, что даже ходят мыться к реке.