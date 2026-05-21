Yonhap: Си Цзиньпин может прибыть в КНДР на следующей неделе

Китайский лидер Си Цзиньпин может нанести визит председателю КНДР Ким Чен Ыну. Он, вероятно, посетит Северную Корею уже на следующей неделе. Такой информацией поделилось агентство Yonhap.
Утверждается, что Си Цзиньпин может прибыть в КНДР или в конце мая, или в начале июня. Китайский лидер может выступить посредником в отношениях между Северной Кореей и США, говорится в материале.
«Мы получили разведданные, указывающие, что президент Си Цзиньпин вскоре посетит Северную Корею», — отмечает агентство.