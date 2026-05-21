ДТП с участием малышей и СМС о гибели детей: детский травматизм обсудили в Приморье

Работа в направлении просвещения как детей, так и родителей в Приморском крае проводится систематически и регулярно. В преддверии летнего сезона всем участникам образовательной деятельности также напомнят об ответственности на отдыхе. «Мы проводим огромное количество кинопросмотров, киноуроков, различные лекции по безопасности ребёнка с несовершеннолетними. Внутри школ в преддверии каникул мы всегда проводим дополнительную работу с родителями. Каждый раз мы направляем методические рекомендации от Минпросвещения РФ. У нас проходит огромное количество классных часов совместно с советниками по воспитанию, с классными руководителями, с родительским сообществом. В апреле мы провели общекраевое родительское собрание в Институте прокуратуры, где также поднимались вопросы травматизма и буллинга несовершеннолетних, а также другие. Мы даём памятки и рекомендации для родителей, чтобы они в том числе были ответственны и понимали — когда у детей свободное время, они несут ответственность за их жизнь и здоровье вдвойне», — отметила Екатерина Ищук, заместитель министра образования Приморского края.