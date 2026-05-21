ДТП с участием малышей и СМС о гибели детей: детский травматизм обсудили в Приморье

В ней приняли участие специалисты правительства Приморского края, а также профильные эксперты. Случаев детского травматизма становится больше с появлением средств индивидуальной мобильности — СИМ, которых подростки ездят на большой скорости. Электросамокаты, например, можно взять в аренду, иногда родители покупают ребёнку личные устройства. С наступлением тепла всё больше приморцев начинают пользоваться СИМ.
Кроме того, в теплое время года, и особенно в нашем приморском регионе, люди отправляются на отдых у воды семьями. Однако зачастую родители не утруждают себя ответственно следить за детьми, в результате чего случаются печальные ситуации с получением травм на воде. Помимо иных мер профилактики таких происшествий, в Приморье будет запущен механизм оповещения о каждом летальном случае с участием ребёнка.
«О каждой гибели ребёнка мы будем оповещать по смс с датой гибели ребенка, например: сегодня утонул ребенок там-то, там-то. Аналогично в тех местах, где погиб ребёнок — там будут установлены аншлаги. Мы их подготовим с помощью и полиции, и прокуратуры, с помощью органов местного самоуправления. Чтобы обращение выглядело предельно понятно и доходчиво для самых не воспринимающих информацию людей. Чтобы с точки зрения изображения доходило до всех. Текст будет примерно такой: “В этом месте утонул ребёнок: не оставляйте детей без присмотра”, или “Не используйте это место для отдыха и купания”, либо “В этом месте погиб человек”», — подчеркнул Александр Златкин, министр по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края.
По словам Сергея Разгоняева, инструктора Учебно-методического центра по ГОЧС Приморского края, подавляющее большинство людей, приходящих на занятия, не могут правильно провести технику сердечно-лёгочной реанимации, хотя много кто знает, что это такое в теории. На практике же 99,9% не справляется с заданием, когда инструктор просит продемонстрировать свои умения на манекене. Знать, как провести первую помощь в различных ситуациях, можно и нужно, подчёркивает специалист.
Обучиться основам первой помощи можно на базе станции скорой медицинской помощи во Владивостоке, где периодически проводятся учебные занятия. «У нас проходят занятия на станции скорой помощи. В месяц бывает несколько занятий для всех желающих. У нас обучаются в том числе и организованные группы. И хотя возможности нашего учебного отдела не такие большие, мы стараемся хотя бы несколько занятий в месяц проводить просто для всех желающих. У нас есть зал специальный, где проходят и лекционные занятия, и практические занятия на различные темы. И эту информацию можно всегда получить», — рассказал Владислав Костылев, заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Владивостока.
Возвращаясь к вопросу о травмах, полученных при неосторожном обращении с СИМ, врачи говорят, что летом количество случаев госпитализации по этой причине растёт. «Рост госпитализации в летние месяцы традиционно выше, чем в зимние. Это связано с использованием скоростных электросамокатов и других изделий, которые быстро набирают скорость и сложны в управлении. При этом основная масса детей ездит без шлемов, без средств индивидуальной защиты. Последствия этого — тяжёлые травмы встречаются регулярно, это оставляет последствия на всю жизнь. Черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника судьбу ребёнка меняют навсегда — это травмы, которые имеют необратимые последствия на всю жизнь», — подчеркнул Сергей Бусаров, главный внештатный детский травматолог-ортопед Приморского края.
По словам сотрудников Госавтоинспекции Приморского края, с наступлением лета не проходит и дня, чтобы ребёнок не получил травму в ДТП. Для сравнения — если в январе количество ДТП 17, то летом фиксируется порядка 40 аварий в месяц. «В этом году помолодели водители. Дошли до того, что у нас в аварии регистрируются дети младше 6 лет — в мае в Приморье начались такие ДТП. Родители покупают электроквадроциклы, которые визуально похожи на взрослые квадроциклы, только уменьшенного размера. Они подпадают под средства индивидуальной мобильности. Соответственно, это уже транспортное средство. И получается, что мы регистрируем ДТП, когда четырёхлетка наезжает на пятилетнего ребёнка. Причём ДТП с тяжёлыми последствиями, подпадающие под уголовную ответственность — пешеход, на которого совершён наезд, получил достаточно тяжёлую травму», — рассказала Елена Иванова, начальник пресс-службы ГАИ Приморского края.
Специалист подчеркивает, что это зона ответственности родителей — именно они не донесли нужную информацию, не уследили, приобрели потенциально опасные СИМ и не контролируют действия своего ребёнка. По этой же причине печальная ситуация сложилась и с подростками, которые выполняют опасные трюки на мопедах и мотоциклах во время движения. «Когда мальчишки встают на одно колесо, это чаще всего травма половых органов. Что это? Это в будущем отсутствие возможности иметь полноценную семью, иметь продолжение рода. Сейчас мальчишки, когда я им об этом говорю, смеются, они не понимают. Но родители же должны понимать, что дальше этому молодому человеку найти спутницу жизни будет очень тяжело. И этот весь смех может закончиться очень печально», — подчеркивает Елена Иванова.
Работа в направлении просвещения как детей, так и родителей в Приморском крае проводится систематически и регулярно. В преддверии летнего сезона всем участникам образовательной деятельности также напомнят об ответственности на отдыхе. «Мы проводим огромное количество кинопросмотров, киноуроков, различные лекции по безопасности ребёнка с несовершеннолетними. Внутри школ в преддверии каникул мы всегда проводим дополнительную работу с родителями. Каждый раз мы направляем методические рекомендации от Минпросвещения РФ. У нас проходит огромное количество классных часов совместно с советниками по воспитанию, с классными руководителями, с родительским сообществом. В апреле мы провели общекраевое родительское собрание в Институте прокуратуры, где также поднимались вопросы травматизма и буллинга несовершеннолетних, а также другие. Мы даём памятки и рекомендации для родителей, чтобы они в том числе были ответственны и понимали — когда у детей свободное время, они несут ответственность за их жизнь и здоровье вдвойне», — отметила Екатерина Ищук, заместитель министра образования Приморского края.
На встрече с журналистами также рассказали и о том, что не всегда люди готовы оказать первую медицинскую помощь, так как боятся навредить пострадавшему человеку и сделать хуже. Однако для того, чтобы не было опасений, нужно чётко понимать, как нужно делать это правильно. Для этого нужно пополнять свои знания и совершенствовать навыки на обучении — все условия в Приморье для этого есть.