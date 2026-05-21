США оснастили девять эсминцев лазерами, некоторые находятся недалеко от Ирана

Американские военные установили лазерное оружие на девять эсминцев, включая те, что дислоцированы вблизи Ирана. Об этом в среду, 20 мая, пишет издание The War Zone.

В перечень вошли USS Spruance, USS John Finn, USS Gridley (сейчас в Карибском море), USS Kidd (на техобслуживании), а также четыре эсминца, размещенные в своих портах. На кораблях установлена система ODIN — лазер, способный ослеплять и дезориентировать датчики разведки и ударные беспилотники.

Более мощная система HELIOS, способная пробивать бреши в быстроходных ударных судах, установлена на эсминце USS Preble. Однако она менее распространена, говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп 18 мая объявил об отсрочке запланированной атаки на Иран, которая должна была состояться 19 мая. Он добавил, что решение было принято по просьбе лидеров Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Позже научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк заявил, что несмотря на техническую готовность США возобновить военную кампанию против Ирана, существует высокая вероятность того, что Трамп будет искать любые предлоги, чтобы избежать этого шага.

