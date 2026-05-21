Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Лесосибирска обвинили в растрате денег младшего брата

В Лесосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя.

В Лесосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. В СК сообщили, что его обвиняют в растрате денег несовершеннолетнего брата в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2023 году после смерти родителей мужчина стал попечителем младшего брата. На содержание ребенка назначили социальные выплаты.

С января 2024 года по март 2026 года обвиняемый регулярно тратил деньги подопечного на личные нужды. По данным правоохранителей, общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей.

Сейчас уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая в особо крупном размере) направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы передадут в суд.