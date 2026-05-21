Жителя Лесосибирска обвинили в растрате денег младшего брата

В Лесосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. В СК сообщили, что его обвиняют в растрате денег несовершеннолетнего брата в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2023 году после смерти родителей мужчина стал попечителем младшего брата. На содержание ребенка назначили социальные выплаты.
С января 2024 года по март 2026 года обвиняемый регулярно тратил деньги подопечного на личные нужды. По данным правоохранителей, общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей.
Сейчас уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая в особо крупном размере) направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы передадут в суд.