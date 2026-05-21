Иран получит послание о мирных переговорах: что об этом известно

Иранские власти вскоре получат новое послание по переговорному процессу о мире в Персидском заливе. С информацией об этом прибудет начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир. Он 21 мая посетит Тегеран. Так заявил член комитета по национальной безопасности Меджлиса Ирана Фида Хуссейн Малики в эфире Al Mayadeen.
Спикер не привел никаких подробностей. Информация касается безопасности на Ближнем Востоке. Депутат не пояснил, от кого будет передано послание.
«Начальник штаба пакистанской армии Мунир сегодня приезжает в Тегеран для передачи иранским официальным лицам специального послания», — оповестил Фида Хуссейн Малики.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше