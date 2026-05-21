Новосибирцам рассказали, как правильно и красиво одеться на тренировку

«Ошибочным является представление, что натуральные ткани являются лучшим вариантом для фитнеса. На самом деле тот же хлопок быстро поглощает пот, но потом долго сохнет, и человек фактически занимается в мокрой одежде. Для тех, кто сильно потеет, это чревато простудами или дерматологическими проблемами. Даже если в обычной жизни вы отдаёте предпочтение натуральным тканям, в составе одежды для фитнеса должна содержаться синтетика — она отводит влагу и обеспечивает теплорегуляцию».