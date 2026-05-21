Новосибирцам рассказали, как правильно и красиво одеться на тренировку

Чтобы спортивная вещь не только выглядела хорошо, но не мешала тренировочному процессу, нужно правильно её выбрать. Как это сделать, рассказала доцент кафедры физвоспитания Новосибирского государственного педагогического университета, мастер спорта по художественной гимнастике и тренер по оздоровительному фитнесу Елена Кониболоцкая.
Эксперт отметила, что фитнес‑одежда не должна сковывать движения, иначе равномерность мышечной нагрузки будет нарушена. Покупать вещи меньше по размеру точно не стоит.
Тренер также обратила внимание на свойства тканей:
«Ошибочным является представление, что натуральные ткани являются лучшим вариантом для фитнеса. На самом деле тот же хлопок быстро поглощает пот, но потом долго сохнет, и человек фактически занимается в мокрой одежде. Для тех, кто сильно потеет, это чревато простудами или дерматологическими проблемами. Даже если в обычной жизни вы отдаёте предпочтение натуральным тканям, в составе одежды для фитнеса должна содержаться синтетика — она отводит влагу и обеспечивает теплорегуляцию».
По словам Кониболоцкой, выбор одежды зависит от сезона и места занятий. В зале подойдут шорты, майки, трико, лосины и топы, а на улице нужно ориентироваться на погоду — летом достаточно лосин с топом или футболкой, зимой стоит соблюдать правило слоёв экипировки.
Касаясь темы обуви, специалист посоветовала покупать обувь вечером, когда ноги будут в слегка отёчном состоянии. Во время примерки кроссовок стоит сделать несколько упражнений, чтобы оценить комфорт обуви.
Важно учитывать и тип тренировок:
«Выбор одежды для разных направлений фитнеса зависит от специфики занятий. Для йоги и пилатеса подойдут футболка или облегающий топ с широкими бретелями и умеренной поддержкой (слишком сжимающий топ может затруднять дыхание), эластичные леггинсы или облегающие брюки с высокой посадкой. Для силовых тренировок — облегающая футболка (чтобы тренер видел работу мышц), леггинсы или шорты средней длины, для групповых программ (танцевальные тренировки, степ) — топ или футболка, лосины или юбка», — говорит эксперт.