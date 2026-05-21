В ОП предложили досрочно завершить школьный учебный год

РИА Новости: в ОП предложили досрочно завершить школьный учебный год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Школьный учебный год в ряде российских регионов нужно завершить досрочно из-за аномальной жары и отсутствия кондиционеров в учебных заведениях, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации (ОП России) Владислав Гриб.

«С учетом того, что во многих школах нет кондиционеров, а на улице — 35-градусная жара, то, конечно, в ряде регионов я предлагаю все-таки, с учетом вышесказанного, досрочно закончить учебный год», — сказал Гриб.

Собеседник агентства отметил, что до официального окончания учебного года остается всего несколько дней, и досрочное его завершение не окажет существенного влияния на образовательный процесс, однако позволит предотвратить риски ухудшения здоровья учеников и учителей.

«Мы здесь сохраним здоровье и детей, и учителей. Еще раз говорю, что во многих школах нет кондиционеров, а открытые окна тоже вряд ли спасут, облегчат. И в первую очередь это касается младших классов», — добавил Гриб.​

В среду Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности до субботы в Москве и Подмосковье из-за жары. На территории регионов до пятницы ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на семь-девять градусов.