Пока вы спали: ГОСТ на унитазы, выплаты за долгий брак, дефляция и сальмонелла в пельменях

Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости (18+) предложил ввести федеральную выплату за долгий брак. Депутат отметил, что долгий брак — это не просто штамп в паспорте, а годы поддержки, терпения, совместного преодоления трудностей, пример для молодых. По его мнению, государство должно поощрять такие семьи. Согласно его предложению, сумма выплаты в юбилейные годы будет равняться количеству прожитых в браке лет вплоть до 20 лет совместной жизни. От 25 лет совместной жизни сумму предлагается увеличить: 30 тысяч рублей за 25 лет в браке, 40 тысяч — за 30 лет, 50 тысяч — за 35 лет, 60 тысяч — 40 лет, 70 тысяч — за 45 лет, 100 тысяч — за 50 лет, 120 тысяч — за 55 лет, 150 тысяч — за 60 лет, 200 тысяч — за 65 лет и 250 тысяч рублей за 70 лет в браке.