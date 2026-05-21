Пока вы спали: ГОСТ на унитазы, выплаты за долгий брак, дефляция и сальмонелла в пельменях

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести федеральную выплату за долгий брак. Специалисты Тверской испытательной лаборатории выявили в пробе мясных пельменей опасные бактерии — сальмонеллу и бактерии группы кишечной палочки. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для унитазов и других санитарных изделий, который вступает в силу с июня. Об этом и многом другом читайте в кратком обзоре новостей мира, России и Дальнего Востока.
Официально.
Совместная российско-китайская декларация, подписанная 20 мая в Пекине, предлагает мировому сообществу взвешенную концепцию мироустройства, выравнивающую интересы разных стран. Об этом заявил ТАСС (16+) член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев («Единая Россия»). По его словам, принятие декларации является историческим решением. «Сегодня Москва и Пекин этим документом предлагают миру прикладную позитивную повестку для создания равной и неделимой безопасности. Выстраивать миропорядок не на условиях подавления и зависимости, а самоконтроля и взаиморазвития», — подчеркнул Шхагошев.
Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев направили для получения отзыва в Росреестр и Верховный суд РФ пакет законопроектов, которые устанавливают дополнительную защиту добросовестных приобретателей недвижимости. Предлагаемые изменения направлены на повышение стабильности рынка недвижимости и доверия граждан к институту государственной регистрации прав.
Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости (18+) предложил ввести федеральную выплату за долгий брак. Депутат отметил, что долгий брак — это не просто штамп в паспорте, а годы поддержки, терпения, совместного преодоления трудностей, пример для молодых. По его мнению, государство должно поощрять такие семьи. Согласно его предложению, сумма выплаты в юбилейные годы будет равняться количеству прожитых в браке лет вплоть до 20 лет совместной жизни. От 25 лет совместной жизни сумму предлагается увеличить: 30 тысяч рублей за 25 лет в браке, 40 тысяч — за 30 лет, 50 тысяч — за 35 лет, 60 тысяч — 40 лет, 70 тысяч — за 45 лет, 100 тысяч — за 50 лет, 120 тысяч — за 55 лет, 150 тысяч — за 60 лет, 200 тысяч — за 65 лет и 250 тысяч рублей за 70 лет в браке.
Правительство РФ соберется на традиционное заседание под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в четверг, 21 мая. В ходе заседания планируется обсудить тему повышения привлекательности долгосрочных вкладов для населения и привлечения в банковский сектор ресурсов, необходимых для долгосрочных инвестиций в экономику.
Россию и Китай связывает около 250 рейсов в неделю, и их число будет расти. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Решетников отметил, что продление безвизового режима между странами даст дополнительный импульс для развития туристических связей, создания рабочих мест в экономике предложения и роста несырьевого экспорта услуг. Для Китая это расширение географии безопасного и комфортного отдыха для миллионов граждан, а также возможность для китайского бизнеса участвовать в совместных проектах в сфере туризма и логистики.
Россия доказала свою способность эффективно работать даже в экстремальных условиях Крайнего Севера. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Трутнев отметил, что в российской Арктике запускаются инновационные производства, добываются полезные ископаемые, строятся заводы СПГ, развиваются передовые научные и плавучие атомные станции.
Совершенно разнузданная информационная кампания против РФ сегодня разворачивается в Армении, но Москва не вмешивается во внутренние дела Еревана, в отличие от ЕС. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин журналистам после заседания специальной рабочей группы Совбеза РФ. По его словам, речь идет о том, что «в Армении уже сегодня присутствуют группы представителей этого самого Евросоюза, которые как раз занимаются вмешательством во внутренние дела, вмешательством в предвыборные процессы в Армении».
Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветов из Армении, сообщили в ведомстве. В сообщении ведомства утверждается, что временные ограничения вводятся на ввоз цветочной продукции происхождением и отправлением из Армении до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. В Россельхознадзоре уточнили, что решение принято с целью защиты экспортного потенциала России и фитосанитарного благополучия.
Центральный банк Российской Федерации попросил Арбитражный суд Москвы немедленно исполнить решение о взыскании около €200 млрд с бельгийской компании Euroclear Bank. В конце 2025 года Центробанк подал иск к Euroclear. Регулятор требует возместить убытки на сумму более 200 млрд евро из-за заморозки российских резервов. Депозитарий заблокировал активы ЦБ ещё в 2022 году под предлогом санкций. Из квартальной отчётности следует: Euroclear перечислил Киеву 6,6 млрд евро процентных доходов от российских активов. Средства направлялись в Европейский фонд для Украины с 15 февраля 2024 года.
ФАС предлагает сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным, сообщили в пресс-службе ведомства по итогам проведенного анализа «От рыбака до прилавка». Ранее ФАС России проанализировала оптовые цены крупных рыбодобывающих компаний на наиболее востребованные виды рыбной продукции — минтай, треску, пикшу, горбушу, сельдь тихоокеанскую. По мнению службы, для сдерживания изменения цен необходима оптимизация цепочки поставок за счет сокращения числа посредников между этапами добычи, переработки и продажи.
ЛДПР направит обращение в Рособрнадзор с просьбой провести проверку во всех российских школах на предмет запрета одежды с надписями на иностранных языках. Об этом сообщила пресс-секретарь ЛДПР и лидера партии Элеонора Кавшар. Поводом для обращения, по ее словам, стала информация об ограничениях в ряде школ Томской области на ношение учащимися одежды с иностранными надписями, которые, по сообщениям в СМИ и соцсетях, объясняются профилактикой возможной радикализации.
Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в рамках партийной программы по развитию малых городов предложил стимулировать компании переводить головные офисы «в глубинку». Он отметил, что в рамках программы фракция «Справедливая Россия» создаст рамочный закон о региональных и муниципальных налоговых льготах, а также закон об упрощенном введении экспериментального правового режима. Он подчеркнул, что возможность привлечь успешную компанию поможет малым городам преобразиться.
В России.
Первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин сообщил, что в прошлом году 63% выпускников после 9-го класса предпочли колледжи. Об этом он рассказал 20 мая в пресс-центре НСН (18+). По словам парламентария, ребята руководствуются прагматизмом: они хотят быстрее получить профессию и начать зарабатывать, не тратя два года на старшую школу. Причиной также служат проблемы с доходами — в колледжи чаще уходят дети из семей с низким и средним достатком, которых в стране большинство. Около половины подростков признались, что выбирают такой путь, чтобы избежать сдачи ЕГЭ и экономить на репетиторах. Смолин подчеркнул, что в СССР большинство школьников оставалось в десятом классе.
Россия получила право на экспорт говядины на рынок Индонезии, сообщил Россельхознадзор. В ведомстве рассказали, что с 2017 года Россельхознадзор проводил работу с индонезийской стороной по широкому кругу вопросов, включая оценку системы государственного ветеринарного контроля России, обеспечение прослеживаемости товаров, эпизоотического благополучия, а также соответствие производственных процессов требованиям законодательства Индонезии.
Годовая инфляция в РФ с 13 по 18 мая зафиксирована на уровне 5,36%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России. За период с 13 по 18 мая 2026 года цены снизились на 0,02%. На продовольственные товары снижение цен продолжилось (0,26%), в том числе на плодоовощную продукцию (2,21%), остальные продукты питания также подешевели (0,08%). В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,05%, в секторе наблюдаемых услуг.
Средние потребительские цены на бензин в России с 13 по 18 мая 2026 года выросли на 8 копеек — до 67,3 рубля за 1 л, дизель подорожал на 20 копеек, до 78,46 рубля, говорится в материалах Росстата. Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 6 копеек и составили 63,69 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 9 копеек — до 69,21 рубля за 1 л, АИ-98 — на 15 копеек, до 93,77 рубля за 1 л. За период с 13 по 18 мая 2026 года рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 52 субъектах Российской Федерации, более всего в Костромской области (+1,5%).
Стоимость огурцов в России с 13 по 18 мая 2026 года снизилась на 10,9%, помидоров — на 8,6%, сообщается в материалах Росстата. В целом, по данным статистики, цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,2%, в том числе на бананы — на 0,5%. В то время как цена на капусту белокочанную выросла на 3,2%, лук репчатый — на 2,4%, свеклу столовую — на 1,6%, морковь — на 0,6%, картофель — на 0,3% и яблоки — на 0,2%.
Цены российских производителей промышленных товаров в апреле 2026 года, по предварительным данным, выросли на 6,1% по сравнению с мартом 2026 года, говорится в материалах Росстата.
За период с 13 по 18 мая 2026 года в России второй раз с начала этого года зафиксирована дефляция, она составила 0,02%, следует из данных Росстата. Ранее — c 5 по 12 мая — была зафиксирована инфляция на уровне 0,07%. С начала мая потребительские цены в РФ выросли на 0,04%, с начала года — на 3,15%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 18 мая 2026 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 5,46%. Первый раз в этом году дефляция была зафиксирована в период с 28 апреля по 4 мая, тогда она также составила 0,02%.
Ритейл в России переживает один из самых сложных периодов за последние два десятилетия. По итогам января-марта 2026 года оценка экономической ситуации в розничной торговле опустилась до −24 — это худший показатель за всё время наблюдений, следует из данных Росстата. Прибыльность бизнеса ритейлеры также оценили на рекордно низком уровне: показатель снизился до −34 против −15 в конце 2025 года. Индекс предпринимательской уверенности в отрасли упал до −8, что говорит о преобладании негативных оценок среди компаний.
Росстандарт утвердил новый ГОСТ для унитазов и других санитарных изделий, который вступает в силу с июня. Об этом 21 мая сообщило «РИА Новости» (18+) со ссылкой на данные Росстандарта. Уточняется, что документ распространяется на керамические сантехнические изделия, включая унитазы, раковины, биде и пьедесталы, а также вводит более детальную классификацию. Если ранее в стандарте 2018 года унитазы делились лишь на три вида (напольные, настенные и детские), то теперь предусмотрено 16 категорий. Отмечается, что в новом ГОСТе упростили требования к размерам: допустимая высота унитаза увеличена до диапазона 38−42 см вместо фиксированных 40 см, а высота гидрозатвора может быть от 5 до 7 см вместо прежнего значения в 6 см.
Каждому четвертому директору школы приходится экономить на обеспечении охраны образовательных организаций из-за нехватки денег, показал ежегодный мониторинг состояния общего образования Народного фронта. Об этом «Известиям» (18+) рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Константин Смирнов. При этом, по его словам, только в 61% общеобразовательных организаций охранные функции отданы лицензированной частной охранной организации (ЧОО). Еще в 22% — это просто сторож, в 11% — вахтер, и в 6% — подразделение Росгвардии.
Торжественная церемония вручения III Национальной премии имени Дмитрия Сергеевича Лихачева прошла на исторической сцене Малого театра России в рамках международного фестиваля «Интермузей БРИКС+». В 2026 году впервые наградили лучший «Международный выставочный проект», а всего победителей назвали в 17 номинациях. При этом впервые в России в профессиональном музейном конкурсе были объединены два рейтинга: мнение экспертного совета и мнение соискателей.
В Севастополе следователи и прокуратура сейчас разбираются в обстоятельствах обрушения балкона в одной из местных школ. Конструкция упала вместе с выпускниками, которые в этот момент делали фотосессию. Пострадали девять подростков, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Скандальности этой истории добавляет тот факт, что в 2025 году в здании школы прошел капремонт, на который потратили больше 150 миллионов рублей.
Химкинский городской суд Подмосковья приговорил четверых фигурантов уголовного дела о хищении денег у военнослужащих и участников СВО в аэропорту Шереметьево к суровым срокам — от 10 до 17 лет. Как сообщили в суде, все обвиняемые признаны виновными. Установлено, что злоумышленники целенаправленно выбирали жертвами участников СВО, прибывавших в Шереметьево. Основная схема была связана с услугами такси: сначала пассажирам называли обычную стоимость поездки, однако в конце сумма резко возрастала. В случае отказа платить потерпевшим угрожали физической расправой.
Задержаны судоводитель и владелец аэролодки, в результате опрокидывания которой на озере Байкал погибли пять человек. Об этом 20 мая сообщили в главке СК России. Фигурантам предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более людей. По информации следствия, на борту судна находились 17 человек, все они были без спасательных жилетов. При этом вместимость аэролодки и вовсе, по документам, была всего 12 человек.
Специалисты Тверской испытательной лаборатории выявили в пробе мясных пельменей опасные бактерии — сальмонеллу и бактерии группы кишечной палочки. Образец был отобран на одном из предприятий Верхневолжья в рамках государственного пищевого мониторинга. По техническому регламенту, наличие сальмонеллы в 25 граммах продукта не допускается. В лаборатории пояснили, что присутствие сальмонеллы свидетельствует о плохом санитарном состоянии производства и нарушении правил хранения сырья и готовой продукции. А выявление кишечной палочки указывает на возможное фекальное заражение.
В мире.
Шалва Папуашвили, возглавляющий парламент Грузии, указал на лицемерие британской дипломатии. Посол Соединенного Королевства призывал грузинские власти ввести рестрикции против Москвы, однако Лондон сам недавно смягчил запреты в отношении российских нефтепродуктов. Как пояснил председатель парламента, отказ от российских нефтепродуктов вынудил бы Грузию обратиться к другим поставщикам, что спровоцировало бы рост стоимости бензина в республике.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что китайские коллеги позитивно восприняли успешные испытания российского ракетного комплекса «Сармат». По его словам, во время общения стороны обсуждали достижения России, и представители КНР дали понять, что рады успехам Москвы.
Разочарование в политике США демонстрируют и союзники по ту сторону Атлантики. О неком секретном плане «Б», если Штаты все же решат выйти из НАТО, сообщает британское издание The Economist (18+). Оно ссылается на чиновников в Брюсселе. По раскрытой информации, ведомство Урсулы фон дер Ляйен — главы Еврокомиссии — готовит два варианта. Первый вариант предполагает, что после завершения боевых действий на Украине против России может выступить «северная коалиция»: прибалты и скандинавы, к которым примкнет Польша. А второй вариант — объединение из 10 государств во главе с Великобританией, так называемые «Объединенные экспедиционные силы». В обоих случаях войну против России европейцы планируют без поддержки США.
Словакия согласна поддержать вступление Украины в ЕС, однако выступает против её членства в НАТО. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства европейской республики Юрай Бланар. А президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе необходима Украина для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. По его словам, Евросоюзу и НАТО было бы выгодно, чтобы Украина входила в оба блока.
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас выступила с утверждением, что балтийские страны якобы не давали разрешения Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по России. «Утверждения, что балтийские страны разрешили Украине использовать свое воздушное пространство — это полный нонсенс», — написала она в X (18+). Она призвала ответить на «угрозы России» традиционным европейским методом — «увеличить поддержку Украины и усилить европейскую оборону». Ранее с аналогичными заявлениями выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Они фактически обвинили Россию в падении в Прибалтике украинских беспилотников в последние дни.
Американские власти предъявили обвинения одному из лидеров Кубинской революции генералу армии Раулю Кастро, ему вменяются убийство и уничтожение воздушного судна. Это следует из записей, размещенных в электронной базе федерального суда Южного округа штата Флорида. В частности, представители американской прокуратуры предъявили 94-летнему Кастро обвинения в убийстве по четырем пунктам, два пункта обвинения в уничтожении воздушного судна и преступный сговор с целью убийства граждан США. Ответчиками по этому делу указаны еще пять человек.
ВМС США разместили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана два ракетных эсминца, оснащенных лазерным оружием, сообщило издание The War Zone (18+), ссылаясь на представителя американского флота. Эсминцы USS Spruance и USS John Finn, которые находятся в зоне ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке, вооружены лазерной установкой ODIN, предназначенной для ослепления и дезориентации ударных беспилотников. Она также может нейтрализовать камеры и датчики разведывательных систем и систем наведения оружия кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов противника.
Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп допустил, что будет оставаться на посту президента США до 2032 года. 22-я поправка к конституции США, которая была принята в 1951 году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Тем не менее действующий американский лидер неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок. Кроме того, о таких перспективах осенью минувшего года заявил бывший ключевой политстратег президента Стив Бэннон.
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал провокацией слова Владимира Зеленского о якобы планировании атак ВС России со стороны Белоруссии. По словам парламентария, глава киевского режима всеми силами пытается отвлечь внимание населения от внутренних проблем, пытаясь найти «новые угрозы». При этом, пояснил Дмитрук, Минск может выступить площадкой для урегулирования украинского конфликта, а этого украинская власть допустить не может. Ранее Зеленский заявил, что на Киев якобы готовится наступление со стороны Белорусии и поручил усилить давление на Минск.