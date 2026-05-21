Демешин: «Недопустимо, чтобы жители оставались без связи и интернета!»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на совещании с правительством региона прошёлся по министерству цифрового развития и связи. Поводом стала ситуация в Аяно-Майском районе, где жители северных территорий до сих пор остаются без нормальной связи и интернета. Глава региона напомнил, что поручение обеспечить доступную коммуникацию он давал ещё полгода назад, а в ответ получил лишь отговорки про «выработанный ресурс» и «технические сложности».