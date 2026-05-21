Демешин: «Недопустимо, чтобы жители оставались без связи и интернета!»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на совещании с правительством региона прошёлся по министерству цифрового развития и связи. Поводом стала ситуация в Аяно-Майском районе, где жители северных территорий до сих пор остаются без нормальной связи и интернета. Глава региона напомнил, что поручение обеспечить доступную коммуникацию он давал ещё полгода назад, а в ответ получил лишь отговорки про «выработанный ресурс» и «технические сложности».
«Недопустимо, чтобы жители северных территорий оставались без связи и интернета. А в ответ — отговорки про “выработанный ресурс” и “технические сложности”», — заявил Демешин.
Заместителю председателя правительства Марии Авиловой губернатор поручил проработать частичную передислокацию министерства цифрового развития и связи края непосредственно в Аяно-Майский район. По замыслу Демешина, чиновники должны решать проблемы на месте, а не из хабаровских кабинетов. Министру Евгению Дёмину предстоит представить практические меры по расширению каналов связи и договориться с операторами об использовании свободных ресурсов на спутниках, которые сейчас не задействованы.
Сроки глава региона поставил жёсткие. До 1 июля 2026 года район должен быть обеспечен радиостанциями. Кроме того, село Аян включено в приоритетный список на подключение к широкополосному доступу в интернет, и уже к середине лета для жителей организуют Wi-Fi по социальному тарифу.
«У Хабаровского края нет окраин. Это не лозунг, а основной принцип нашей работы», — резюмировал губернатор. Теперь слово за министерством, которому предстоит доказать, что чиновники способны работать не только из краевой столицы.