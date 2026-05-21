Дмитрий Демешин подверг жесткой критике краевое министерство цифрового развития и связи

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на совещании с членами правительства Хабаровского края подверг жесткой критике министерство цифрового развития и связи края. Причиной стало длительное нерешение вопроса с доступностью связи, интернета и телевидения для жителей Аяно-Майского района, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Глава региона обратил внимание министра цифрового развития и связи края Евгения Демина на то, что отсутствие доступных коммуникаций остается самой частой претензией от северян. Дмитрий Демешин потребовал от главы профильного ведомства немедленно исправить ситуацию», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Евгений Демин объяснил сложившуюся ситуацию техническими причинами.
«Там единственный спутниковый канал, который на данный момент полностью выработал свой ресурс. Оператор связи сообщил, что организация резервного канала невозможна из-за критической загрузки основного. Единственное решение — это 16 новых спутников, которые уже выведены на орбиту. Аяно-Майский район поставлен в приоритет как пилотная зона. До конца года этот пилот будет реализован. В перспективе жителям будет обеспечено минимум три часа в день стабильного канала связи с высокой скоростью», — доложил министр.
Говоря о сроках, Евгений Демин обозначил, что этот вопрос планируется решить до ноября 2026 года.
"Это хорошие, скромные северные люди, которые делают очень много для края и, конечно, ждут от нас реальной помощи. Меня не устраивает ваш подход, — отметил губернатор. — Представьте детальный доклад конкретных шагов по улучшению связи, а не просто перспектив.
Чтобы ускорить решение проблемы, глава региона поставил жесткие задачи. Заместителю председателя правительства края по экономическим вопросам Марии Авиловой поручено представить предложения о частичной передислокации министерства цифрового развития края в Аяно-Майский район для оперативной работы на месте.
Кроме того, губернатор поручил представить практические меры по расширению каналов связи и проработать с операторами использование свободных ресурсов на спутниках, которые сейчас не задействованы. В рамках этой работы уже утверждена дорожная карта с поэтапными мерами: село Аян включено в приоритетный список на подключение к широкополосному доступу. Дополнительно к середине лета для жителей будет организован Wi-Fi от компании «САТИС-ТЛ-94» по социальному тарифу, что позволит им активно пользоваться цифровыми сервисами.
«Жители удаленных северных районов края хотят видеть качественное изменение связи и интернета. Даю вам срок до 1 июля 2026 года, чтобы обеспечить муниципалитет радиостанциями», — подытожил губернатор.