Герой России и космонавт Олег Новицкий посетил Братск

В Братск приехал Герой России, космонавт и общественный деятель Олег Новицкий. Он встретился с мэром города и узнал больше об истории города и северных территориях Иркутской области.
— Далее в планах гостя — посещение Братского государственного университета и педагогического колледжа. Олег также встретится с молодёжью, — сообщил глава города Александр Дубровин.
Широкой публике Олег Новицкий стал известен благодаря фильму «Вызов» о космосе. Начав работу над картиной в качестве консультанта, он в итоге получил роль космонавта и фактически сыграл самого себя на экране.
