В Камышине Волгоградской области открыли знак «Рубеж Сталинградской доблести»

В день 110‑летия со дня рождения легендарного летчика — Героя Советского Союза Алексея Маресьева Камышин обрел новый символ памяти. На площади Павших Борцов торжественно открыли памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести».
Церемония собрала множество почетных гостей. Среди них — губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров, возложивший венок к памятнику Алексею Петровичу Маресьеву перед началом мероприятия, и сын прославленного героя Валерий Алексеевич Маресьев.
Честь открыть памятный знак выпала двум достойным представителям разных поколений: ветерану боевых действий и участнику специальной военной операции майору Алексею Савельеву и юнармейцу Матвею Мусину. Этот момент стал ярким символом преемственности поколений и верности традициям служения Отечеству.
Завершилась церемония возложением венка к подножию новой стелы губернатором Андреем Бочаровым и минутой молчания в память о защитниках Родины.