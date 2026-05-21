В Молдавии возмутились приглашением дорогостоящего Галкина* на праздник: деньги могли бы потратить на нужды города

В молдавском городе Фалешты 22 мая состоится праздник. Одним из приглашенных на мероприятие артистов стал комик Максим Галкин*. Жители Молдавии возмутились решением властей потратить большие средства на шоу-мена. Они считают, что эти деньги можно было вложить в благоустройство города, пишет РИА Новости.
Как сообщается, местные жители решили, что приглашением комика власти пытаются их задобрить. При этом внутренние проблемы не решаются. Жители посетовали в соцсетях на состояние больниц и дорог.
«Пусть и этого не пустят, как (ранее не пустили российскую поп-группу) “Руки вверх”, — гласит комментарий одного из пользователей.
Власти Молдавии ранее выразили протест жюри конкурса «Евровидение». Местный Минкульт потребовал объяснений от тех, кто поставил участнице из Румынии Александре Кэпитэнеску три балла из 12 возможных.
*признан иноагентом в России.