В Хабаровске 21 мая ожидается солнечная погода и до 26 градусов тепла

В Хабаровске 21 мая 2026 года будет тепло и без осадков. Опасных метеоявлений синоптики не прогнозируют. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице воздух прогреется днём до 24−26 градусов выше нуля. Ночью столбик термометра покажет от семи до девяти градусов тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 метров в секунду.
В южных районах края также без осадков. Дневные температуры достигнут 24−29 градусов тепла, ночью — от пяти до десяти градусов. Ветер юго-западный, 6−11 метров в секунду.
В центральных районах существенных осадков не ожидается. Исключение — Советско-Гаванский и Ванинский районы, где ночью пройдёт небольшой дождь. Температура ночью от минус трёх до плюс десяти градусов, днём — от 12 до 27 тепла. В северных районах края также без осадков. Ночью от минус пяти до плюс шести градусов, днём — от семи до 25 тепла. Ветер различных направлений, 4−12 метров в секунду.
