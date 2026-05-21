Новосибирцам повысят накопительные пенсии

Перерасчёт затронет около 136 тысяч получателей таких выплат.

Накопительные пенсии россиян будут проиндексированы в августе 2026 года на 17,3%, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба Социального фонда России. Перерасчёт затронет около 136 тысяч получателей таких выплат.

Также повышение коснётся участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают средства в формате срочной пенсионной выплаты. Для этой категории из 37,3 тысячи россиян индексация составит 19,3%.

В Соцфонде напомнили, что перерасчёт производится ежегодно на основе инвестиционного дохода, полученного от размещения пенсионных накоплений. Выплаты в новом размере начнут поступать пенсионерам с августа 2026 года.