Два тела нашли в кустах возле реки в Красноярском крае

В Казачинско-Пировском округе Красноярского края двое мужчин, предположительно, утонули, выпав из лодки.
Их тела обнаружили 20 мая в реке Большая Кеть вниз по течению от деревни Тархово в кустах возле лодки, сообщили в ГУ МЧС.
Изначально в СМИ появилась информация, что трагедия произошла из-за паводка — якобы лодку с людьми унесло в реку. Но спасатели и правоохранители опровергли это. По предварительным данным, мужчины в состоянии алкогольного опьянения решили прокатиться на лодке, выпали из нее и утонули.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше