Псалтырь 1861 года продают в Новосибирске за 30 тысяч рублей

В Новосибирске на одной из онлайн-площадок появилось объявление о продаже старинной книги. Продавец предлагает купить антикварный псалтырь, который напечатали в 1861 году. Владелец оценил редкое издание в 30 тысяч рублей.
Особенностью этого экземпляра является его необычный размер. Книга очень маленькая: ее длина составляет всего десять сантиметров, а ширина — пять сантиметров. Такие карманные издания в 19 веке люди часто брали с собой в поездки.
Книга относится к разделу богословской литературы и может заинтересовать коллекционеров старых предметов культа или редких печатных изданий.