Бастрыкин затребовал доклад о нападении подростков на пенсионера в СНТ Новосибирска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту жестокого нападения подростков на пожилого мужчину в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что инцидент, получивший широкую огласку, произошёл на территории СНТ «Ветеран-4». Ранее Сиб.фм подробно писал о случившемся. Группа подростков развела костёр в овраге за СНТ, на что мужчина сделал им замечание. В ответ несовершеннолетние принялись оскорблять пенсионера, после чего начали кидать в него камни и стрелять из неизвестного устройства.

Вот как описывает произошедшее родственник пострадавшего, передавший его слова председателю СНТ Дмитрию Викторовичу: «Они сначала начали его обзывать, кричать. Потом, как я понял, кидали в него камни. Он мне скидывал фотографию — у него лицо разбитое».

Следственные органы СК России по Новосибирской области уже проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй о хулиганстве.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину представить доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах случившегося.