В Хабаровском крае 16 муниципалитетов ввели особый противопожарный режим

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не произошло. Однако пожарные расчёты реагировали на 39 техногенных возгораний и 14 случаев горения сухой растительности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, особый противопожарный режим действует на территории 16 муниципальных образований. В их числе — городские округа Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также Солнечный, Вяземский, Бикинский, Советско-Гаванский, Ванинский, Хабаровский, Амурский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, Нанайский, Ульчский, имени Полины Осипенко и имени Лазо.
По данным Дальневосточного УГМС, в Солнечном, Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском, Комсомольском, имени Полины Осипенко районах и Комсомольске-на-Амуре сохраняется четвёртый класс пожарной опасности.
На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарные и спасатели привлекались четыре раза. Кроме того, в Ульчском районе продолжаются поиски 10-летней девочки, пропавшей при опрокидывании лодки на реке вблизи села Богородское. Сотрудники полиции, инспекторы ГИМС МЧС России и краевые спасатели обследовали уже 75 километров прибрежной полосы и акватории Амура. Ребёнка ищут до сих пор.
