Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае 16 муниципалитетов ввели особый противопожарный режим

Спасатели продолжают поиски 10-летней девочки, пропавшей на Амуре в Ульчском районе.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не произошло. Однако пожарные расчёты реагировали на 39 техногенных возгораний и 14 случаев горения сухой растительности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, особый противопожарный режим действует на территории 16 муниципальных образований. В их числе — городские округа Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также Солнечный, Вяземский, Бикинский, Советско-Гаванский, Ванинский, Хабаровский, Амурский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, Нанайский, Ульчский, имени Полины Осипенко и имени Лазо.

По данным Дальневосточного УГМС, в Солнечном, Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском, Комсомольском, имени Полины Осипенко районах и Комсомольске-на-Амуре сохраняется четвёртый класс пожарной опасности.

На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарные и спасатели привлекались четыре раза. Кроме того, в Ульчском районе продолжаются поиски 10-летней девочки, пропавшей при опрокидывании лодки на реке вблизи села Богородское. Сотрудники полиции, инспекторы ГИМС МЧС России и краевые спасатели обследовали уже 75 километров прибрежной полосы и акватории Амура. Ребёнка ищут до сих пор.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше