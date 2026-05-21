Роспотребнадзор: Пик распространения хантавируса Андес приходится на лето

Хантавирус Андес наиболее активно распространяется летом, в это время года количество инфицированных грызунов (O. Longicaudatus) может возрастать до 60 процентов. Об этом говорится в обзоре, посвященном циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света, с особым акцентом на хантавирус Андес, документ подготовлен референс-центром по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе ФКУЗ «Ставропольского научно-исследовательского противочумного института» Роспотребнадзора.
Пик распространения вируса часто приходится на лето. Весной доля инфицированных грызунов составляет 10−14 процентов, летом резко возрастает до 60 процентов, а осенью снижается до двух процентов. Вирус чаще встречается у взрослых самцов, которые вносят основной вклад в поддержание циркуляции вируса в популяции.
Естественный ареал грызуна O. Longicaudatus охватывает узкую полосу вдоль Анд от центрального Чили до Патагонии. В России распространению этого вида препятствуют низкие зимние температуры и отсутствие кормовой базы в зимний период, так как вид предпочитает семена злаков и ягоды шиповника, передает ТАСС.
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил о том, что угроза новой пандемии является реальной. Вирусы обладают способностью к мутациям и обмену генами, и, когда появится новый, неизвестный вариант, способный вызвать глобальную вспышку, предсказать невозможно.