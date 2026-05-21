Роспотребнадзор: Пик распространения хантавируса Андес приходится на лето

Хантавирус Андес наиболее активно распространяется летом, в это время года количество инфицированных грызунов (O. Longicaudatus) может возрастать до 60 процентов. Об этом говорится в обзоре, посвященном циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света, с особым акцентом на хантавирус Андес, документ подготовлен референс-центром по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе ФКУЗ «Ставропольского научно-исследовательского противочумного института» Роспотребнадзора.