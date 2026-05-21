Новые критерии и запреты: что приморским школьникам нужно знать перед ЕГЭ-2026

Меньше чем через две недели школьники Приморья будут решать свою дальнейшую судьбу. ЕГЭ в крае планируют сдавать 8,5% учащихся 11-х классов (вместе с выпускниками прошлых лет — 9,4%). К важному этапу ребята готовились заранее, поэтому было бы обидно ошибиться на последнем этапе, например, в какой-то организационной мелочи. О том, что можно и нельзя на экзамене, какой проходной балл обязателен для получения аттестата, как изменились критерии оценивания и другое — в подробном материале ИА PrimaMedia.
Расписание.
Досрочный период ЕГЭ в крае уже позади: он длился с 20 марта по 20 апреля. Главный экзаменационный марафон стартует 1 июня и завершится 9 июля. А дополнительный этап пройдёт
ЕГЭ по истории, химии и литературе состоится 1 июня, по русскому языку — 4 июня. Сдавать базовую и профильную математику 11-классники будут 8 июня, обществознание и физику — 11 июня, биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам — 15 июня. А 18 и 19 июня пройдут экзамены по информатике и устной части иностранных языков.
С 22 по 25 июня пройдут резервные дни сдачи ЕГЭ для тех, у кого было смежное расписание экзаменов. Пересдать один предмет по выбору можно будет 8 и 9 июля.
Экзамен по математике для сдающих ОГЭ состоится 2 июня, по всем предметам, кроме русского языка и математики, — 5 июня, 16 июня и 19 июня. Иностранные языки и информатику девятиклассники будут сдавать 6 июня, русский язык — 9 июня.
ОГЭ также проходит в три периода. Досрочный — с 21 апреля по 18 мая, основной — со 2 июня по 6 июля, а дополнительный — с 3 по 25 сентября.
Популярные предметы.
Из необязательных предметов чаще всего выбирали профильную математику — её будут сдавать 4093 приморца, следует из ответа регионального Минобра редакции ИА PrimaMedia. На втором месте — обществознание. Его сдают 3506 человека, а это около 42% от всех испытуемых. На третьей строчке рейтинга от школьников — информатика (1565 выпускников). Не сильно оторвалась физика (1513 человек). Также в топ вошли биология (1368 участников) и английский язык (1290). Экзамен по истории сдадут 1232 человека, по химии — 1022. Меньше всего выпускников выбрали литературу (619 заявлений) и географию (511).
«Количество выпускников, выбирающих физику, выросло на 9% по сравнению с 2025 годом. Также значительно выросла популярность информатики и биологии. Рост популярности естественно-научных предметов в этом году сохраняется. Общий тренд последних пяти лет — уверенный рост интереса к предметам естественно-научного цикла», — сообщили корр. ИА PrimaMedia в министерстве образования края.
Конкретно в приморской столице картина та же, но на четвёртой строчке расположился английский язык вместо физики. В целом же, тренд роста интереса к естественно-научным дисциплинам наблюдается не только во всём крае, но и во Владивостоке.
«Эта тенденция отражает не только изменения в образовательной среде, но и новые запросы экономики и общества. По итогам текущего учебного года город достиг одного из ключевых показателей комплексного плана правительства: доля выпускников, выбравших естественно-научные и технологические предметы для сдачи ЕГЭ, составила 32,5%. Это означает, что почти каждый третий одиннадцатиклассник Владивостока ориентируется на направления, связанные с наукой, технологиями и инженерией», — сообщили корр. ИА PrimaMedia в администрации Владивостока.
При этом в ответе редакции говорится, что число школьников, выбравших гуманитарные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году, примерно такое же, как и в 2025 году. Например, английский язык сдают те же 20% учеников, литературу — те же 7%, а историю 14% вместо прошлогодних 13%. При этом любителей обществознания и профильной математики стало больше.
Среди девятиклассников Приморья, по данным Регионального центра обработки информации (РЦОИ), наиболее популярна география. Её сдают 10392 человека, а это примерно половина испытуемых. Либо юным географам очень приглянулась эта наука, либо они считают экзамен по этому предмету наиболее простым. До ЕГЭ идею связать свою жизнь с географией школьники почему-то не доносят. Как мы уже знаем, там она в топе самых непопулярных. Биология на ОГЭ тоже значительно популярнее, чем на ЕГЭ.
Следующие по востребованности: обществознание, информатика, физика, английский язык, химия, история, литература. В этом девятиклассники и одиннадцатиклассники сходятся.
Проходные баллы.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) официально опубликовала минимальные баллы ЕГЭ, необходимые выпускникам 2026 года для получения аттестата. Чтобы «добыть» документ об окончании школы, одиннадцатиклассникам нужно успешно сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику. При этом в математике можно выбрать базовый или более сложный профильный уровень.
Нововведения.
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) представил проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ в 2026 году. Принципиальных изменений по большинству предметов не произошло, но выпускникам школ Приморья всё-таки стоит обратить внимание на корректировки в критериях оценки по русскому языку и литературе и на новые форматы файлов по информатике. Кстати, в прошлом году корректировки затрагивали те же предметы.
В экзамене по русскому языку уточнен список словарей, справочников и грамматик, на которые опираются составители заданий. Поэтому, если информация в источниках разная, нужно опираться на тот, который присутствует в списке. В задании № 7 по русскому языку теперь могут встретиться любые виды грамматических ошибок, которые нужно распознать, а не только ранее отобранные. Это немного усложняет задачу. В сочинении (задание № 27) исключен особый подход к оцениванию работ объемом 100−149 слов. Это значит, что если сочинение меньше требуемого объёма (от 150 слов), оно не будет терять баллы по остальным, не связанным с объёмом критериям в случае соблюдения требований по ним. Теперь в сочинении по русскому языку можно допустить больше логических ошибок и всё равно получить 1 балл по этому критерию. По информатике изменения продиктованы переходом на импортозамещенное программное обеспечение. В 2026 году все необходимые для выполнения заданий файлы будут представлены только в форматах *.ods для таблиц, *.odt для текстов и *.txt для других данных. За сопоставительные задания № 5 и № 10 по литературе максимальный балл снижен с 8 до 7. При этом за сочинение (задание № 11) максимальный балл повышен с 18 до 20 за счет введения отдельного критерия «Фактологическая точность сочинения», который может принести выпускнику 2 дополнительных балла. Значит, сочинение стало иметь ещё больший вес в общем результате. Во все задания по литературе добавлены пошаговые рекомендации по выполнению, соответствующие критериям оценивания.
Продолжительность ЕГЭ.
Больше всего времени — почти четыре часа — выделено на биологию, информатику, литературу, профильную математику и физику. Быстрее всего должны справиться с экзаменами сдающие географию, базовую математику или письменный китайский. Но всё же самое короткое по времени испытание — устная часть в рамках сдачи иностранных языков.
Продолжительность ЕГЭ для инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) увеличивается на 1,5 часа по сравнению со стандартной продолжительностью экзамена. Исключение составляет раздел «Говорение» по иностранным языкам — там время увеличивается на 30 минут.
Организация.
В школах Владивостока в этом году организуют 15 пунктов проведения ЕГЭ — там будут работать 3,9 тысячи человек — и 44 пункта проведения ОГЭ — там будут находиться 6,6 тысячи человек. По состоянию здоровья экзаменуемые смогут пройти итоговую аттестацию дома или в медицинских учреждениях.
На экзамене в каждом кабинете должны будут присутствовать не менее двух организаторов. За соблюдением порядка будут следить общественные наблюдатели. Волонтёры окажут поддержку как на месте проведения испытаний, так и в онлайн-формате.
Приморские школьники будут сдавать обязательный экзамен по истории.
Его введут для учащихся девятых классов по всей стране.
Если экзамен длится более четырех часов (это возможно для участников с ОВЗ и инвалидов), выпускникам предоставляется питание.
В этом году после экзамена участники ЕГЭ из Приморья смогут оценить организацию процесса с помощью QR-кода.
Что нужно, можно и нельзя на экзамене?
С собой в первую очередь необходимо взять паспорт и две черных гелевых ручки. По желанию можно принести на экзамен небольшую бутылку воды и лёгкий перекус, например, шоколадку или злаковый батончик. Также разрешены необходимые лекарства.
Выпускники прошлых лет должны дополнительно предоставить документ об образовании или его заверенную копию. Если есть ограничения по здоровью, то нужна копия (оригинал) рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии или заверенная в установленном порядке копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности.
Дополнительно на экзамены по биологии, географии, физике и химии можно взять непрограммируемый калькулятор; по математике и физике — линейку, не содержащую справочной информации; по литературе — орфографический словарь.
Во время проведения ЕГЭ школьникам запрещено:
пересаживаться; разговаривать с другими учениками; выходить из класса без сопровождения организатора и выносить учебные материалы; обмениваться с соседями любыми предметами; проносить в класс средства связи, фото-, аудио— и видеотехнику, справочные материалы и записи (кроме отмеченных выше); приносить уведомление о регистрации на экзамен, которое содержит в себе информацию о месте и дате проведения ЕГЭ (скорее всего, организаторы попросят его убрать).
Где и когда получить результаты?
Результаты ЕГЭ публикуются в среднем через 10−14 дней после экзамена. Однако сроки могут незначительно варьироваться в зависимости от предмета и загруженности экспертов в конкретном регионе. Важно помнить, что даты могут немного сдвигаться по регионам из-за разницы в загрузке региональных центров обработки информации (РЦОИ).
Получить результаты экзаменов можно разными способами:
У школьного учителя. При помощи личного кабинета на портале «Госуслуги» (6+) (понадобится подтвержденная учетная запись на сайте). В разделе «Документы и данные» нужно найти раздел «Образование» и запросить результаты. С помощью сервиса проверки результатов ЕГЭ (16+). Он расположен на сайте Рособрнадзора и потребует ввести ряд личных данных (ФИО, номер паспорта или код регистрации, указать регион, где сдавался экзамен, и согласиться на обработку персональных данных). Там, кстати, можно узнать баллы за каждое задание.
К слову, результаты ЕГЭ сохраняются в течение пяти лет, включая год сдачи экзаменов. Узнать их можно через портал «Госуслуги» (в разделе «Образование») или в своей школе.
Как пересдать?
Если девятиклассник не сдал три или четыре экзамена ОГЭ, аттестат он не получит и сможет повторно сдавать экзамены только в следующем году.
Пересдачу в резервные дни в этом же году разрешают при неудовлетворительных результатах по одному или двум обязательным предметам, а также при уважительной причине пропуска. Удалённые за нарушения (шпаргалки, телефоны) пересдать не смогут. Если и в сентябре минимальный балл не набран — ученик остаётся на второй год.
В 2024 году выпускники 11 классов получили право пересдать один предмет ЕГЭ по выбору, даже если первый результат был выше минимального — например, чтобы улучшить шансы на поступление в вуз. Важно, что первый результат полностью аннулируется и вернуть его не получится. Подать заявление нужно за 2−6 дней до экзамена.
Апелляция.
Если школьник не согласен с баллами за экзамен, подать апелляцию можно в течение двух рабочих дней после публикации результатов. Заявление подаётся через школу.
Важно, что баллы могут не только повысить, но и снизить, если при повторной проверке обнаружат новые ошибки. Апелляция не рассматривает споры по формулировкам заданий, кратким ответам или ошибкам самого участника.
На заседание комиссии можно прийти лично или с родителями. Апелляцию можно отозвать до её рассмотрения.
Полезные советы.
Не тратить деньги на «сливы» — это обман. КИМы хранятся в условиях строгой секретности, а материалы печатаются непосредственно в день экзамена на базе пункта проведения. Никто со стороны не имеет к ним доступа. За неделю до экзаменов наладить сон. Уставший мозг не справляется с нагрузкой. Пить воду. Обезвоживание снижает внимание и память. Заранее узнать, как заполнять бланки ответов. Ошибки в оформлении — частая причина потери баллов. В случае начала паники во время экзамена отвлечься, отложить КИМ и глубоко дышать. Перечитывать задание несколько раз, даже если кажется, что оно понятно. Решить сначала все самые простые задачи, а позже вернуться к сложным. Оставить 10−15 минут на проверку.