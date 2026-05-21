Новые критерии и запреты: что приморским школьникам нужно знать перед ЕГЭ-2026

В экзамене по русскому языку уточнен список словарей, справочников и грамматик, на которые опираются составители заданий. Поэтому, если информация в источниках разная, нужно опираться на тот, который присутствует в списке. В задании № 7 по русскому языку теперь могут встретиться любые виды грамматических ошибок, которые нужно распознать, а не только ранее отобранные. Это немного усложняет задачу. В сочинении (задание № 27) исключен особый подход к оцениванию работ объемом 100−149 слов. Это значит, что если сочинение меньше требуемого объёма (от 150 слов), оно не будет терять баллы по остальным, не связанным с объёмом критериям в случае соблюдения требований по ним. Теперь в сочинении по русскому языку можно допустить больше логических ошибок и всё равно получить 1 балл по этому критерию. По информатике изменения продиктованы переходом на импортозамещенное программное обеспечение. В 2026 году все необходимые для выполнения заданий файлы будут представлены только в форматах *.ods для таблиц, *.odt для текстов и *.txt для других данных. За сопоставительные задания № 5 и № 10 по литературе максимальный балл снижен с 8 до 7. При этом за сочинение (задание № 11) максимальный балл повышен с 18 до 20 за счет введения отдельного критерия «Фактологическая точность сочинения», который может принести выпускнику 2 дополнительных балла. Значит, сочинение стало иметь ещё больший вес в общем результате. Во все задания по литературе добавлены пошаговые рекомендации по выполнению, соответствующие критериям оценивания.