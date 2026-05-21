На летние каникулы в Приморье запускают дополнительные авиарейсы

Из Владивостока можно улететь в Преображение, Кавалерово, Дальнегорск и Терней.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания вводит дополнительные рейсы внутри Приморского края на период летних школьных каникул. Это сделано из-за повышенного спроса пассажиров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Полеты запланированы по четырем направлениям. Из Владивостока в Преображение можно будет улететь по воскресеньям с 12 июля по 23 августа. В Кавалерово — 15 июня, 24 и 31 августа. В Дальнегорск — 10 июня и 26 августа. В Терней — 24 июня, 8 и 22 июля, 5 и 19 августа.

Перевозки будут выполняться на самолетах DHC-6, которые специально предназначены для региональных линий и могут садиться на аэродромах с ограниченной инфраструктурой.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно по телефону контакт-центра 8−800−250−49−88.