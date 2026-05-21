Алексей Глызин выступит на Дне города в Хабаровске

В 2026 году Хабаровск отметит свое 168-летие с размахом: мероприятия, приуроченные ко Дню города, пройдут в течение трех дней. С 29 по 31 мая жителей и гостей ждут концерты местных групп и приглашенных звезд, выступления военного оркестра, фестивали. Подборка главных событий — в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
День города в Хабаровске 2026: куда сходить 29 мая.
В первый день преимущественно пройдут официальные церемонии, однако вечер ознаменуется первой частью развлекательной программы. Днем в торжественной обстановке состоится возложение цветов к памятникам основателям города и его выдающихся деятелей. Церемонии запланированы у монументов Якова Дьяченко, графа Муравьева-Амурского и, конечно, Ерофея Хабарова.
В этот день пройдет награждение в Городском дворце культуры: за особые заслуги выдающиеся горожане получат почетные звания, премии имени Якова Дьяченко и почетные дипломы. Там же состоится праздничный концерт.
Вечером будут организованы фестивали под названием «Северное сияние» и «Кировский день». Они пройдут в 16:00 на площади Дворца творчества детей и молодежи и в 17:00 на площадке ДК АО «ННК-Хабаровский НПЗ» соответственно.
Ключевым событием в этот день станет фестиваль «Счастливый Хабаровск», который развернется во всю длину улицы Муравьева-Амурского с 15:00 до 18:00. Территорию огородят и разобью на шесть тематических кварталов, где расположат 130 интерактивных площадок и более 200 павильонов с изделиями местных мастеров.
Сразу после этого на Комсомольской площади выступят шесть известных кавер-групп. Партнеры мероприятия разыграют призы среди собравшихся жителей. Концерт начнется в 18:00 и завершится в 23:00 выступлением приглашенного гостя — Алексея Глызина.
● 18:00−18:40 — группа «Камни».
● 18:50−19:20 — группа Battle Naggets.
● 19:30−20:00 — кавер-группа «Вишневый коктейль».
● 20:10−20:30 — Сателит.
● 20:40−21:20 — группа «Клим Ворошилов».
● 21:30−22:00 — группа «Мое дело».
● 22:20−23:00 — Заслуженный артист Российской Федерации Алексей Глызин.
Фестиваль «Амурские волны» в Хабаровске 2026: даты выступлений.
«Амурские волны» ежегодно проводят в краевой столицы в течение нескольких дней. В 2026-м определены даты фестиваля: он продлится с 26 мая по 1 июня. Участники выступят с дефиле-представлениями 27−28 мая на площади Славы, а 29−30 мая в «Платинум Арене».
День города в Хабаровске 2026: программа на 31 мая.
Финальный день ознаменуется ключевыми мероприятиями Дня города. В 16:00 марш-парадом пройдут участники фестиваля «Амурские волны». Они начнут с улицы Муравьева-Амурского и завершат выступление на площади имени Ленина. Городские пруды с 12:00 до 17:00 станут площадкой для проведения концерта «Этот город самый лучший на Земле».
В этом году вновь принято решение не запускать салюты.
— В эти даты пройдут мероприятия, посвященные Дню города: это самый крупный наш фестиваль «Счастливый Хабаровск», концертные мероприятия на Комсомольской площади, традиционное возложение цветов к нашим памятникам первопроходцев. Салюта в этом году не будет, — рассказали в администрации города.
Ограничения движения транспорта в День города 2026.
С 13:00 до 20:00, на время проведения фестиваля «Счастливый Хабаровск», движение по улице Муравьева-Амурского полностью перекроют 30 мая на участке от улицы Дзержинского до улицы Шевченко.