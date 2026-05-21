В ГД предложили снизить госпошлину за биометрический загранпаспорт

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Группа депутатов думской фракции КПРФ направила обращение в адрес начальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Андрея Кикотя с предложением снизить в РФ госпошлину за биометрический загранпаспорт. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.
Обращение подписано депутатами Владимиром Исаковым, Георгием Камневым и Артемом Прокофьевым. Сейчас размер госпошлины за биометрический паспорт в РФ составляет 6 тыс. рублей, что, по мнению парламентариев, является существенной суммой для многих россиян.
«Просим вас рассмотреть возможность снижения размера государственной пошлины за выдачу паспорта нового поколения, а также возможность внедрения механизма ускоренного оформления заграничного паспорта за отдельную плату по основаниям, не связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника», — говорится в письме.
Прокофьев пояснил ТАСС, что возникают ситуации, когда граждане пытаются сэкономить и оформляют заграничные паспорта старого образца, однако не все страны позволяют получить визу или разрешают въезд без биометрического паспорта, из-за чего им приходится повторно оформлять документ и снова платить госпошлину.
«Сегодня биометрический паспорт — это уже не просто документ для зарубежных поездок. Биометрические технологии все активнее используются при предоставлении государственных и коммерческих сервисов: для входа на портал госуслуг, оформления карты болельщика, дистанционного заключения договоров мобильной связи, заселения в гостиницы и в других сферах», — отметил депутат.