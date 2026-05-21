Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили снизить госпошлину за биометрический загранпаспорт

По мнению парламентариев, 6 тыс. рублей является существенной суммой для многих россиян.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Группа депутатов думской фракции КПРФ направила обращение в адрес начальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Андрея Кикотя с предложением снизить в РФ госпошлину за биометрический загранпаспорт. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

Обращение подписано депутатами Владимиром Исаковым, Георгием Камневым и Артемом Прокофьевым. Сейчас размер госпошлины за биометрический паспорт в РФ составляет 6 тыс. рублей, что, по мнению парламентариев, является существенной суммой для многих россиян.

«Просим вас рассмотреть возможность снижения размера государственной пошлины за выдачу паспорта нового поколения, а также возможность внедрения механизма ускоренного оформления заграничного паспорта за отдельную плату по основаниям, не связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника», — говорится в письме.

Прокофьев пояснил ТАСС, что возникают ситуации, когда граждане пытаются сэкономить и оформляют заграничные паспорта старого образца, однако не все страны позволяют получить визу или разрешают въезд без биометрического паспорта, из-за чего им приходится повторно оформлять документ и снова платить госпошлину.

«Сегодня биометрический паспорт — это уже не просто документ для зарубежных поездок. Биометрические технологии все активнее используются при предоставлении государственных и коммерческих сервисов: для входа на портал госуслуг, оформления карты болельщика, дистанционного заключения договоров мобильной связи, заселения в гостиницы и в других сферах», — отметил депутат.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше