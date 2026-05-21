Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам раскрыли, кто получит повышенную зарплату в мае

Согласно Трудовому кодексу РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере — независимо от формы оплаты труда.

Источник: Vardan Papikyan/CC0

В мае повышенную зарплату могут получить не только сотрудники на окладе, но и работники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком — при условии выхода на работу в праздничные дни. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры трудового права Университета имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере — независимо от формы оплаты труда. Сдельщикам, почасовикам и сотрудникам на окладе двойная ставка начисляется за фактически отработанные часы. Конкретные размеры выплат организации вправе устанавливать через коллективные договоры или локальные нормативные акты.

Работник может выбрать альтернативу: вместо двойной оплаты попросить дополнительный день отдыха. В этом случае работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а предоставленный отгул не оплачивается.